La 14e victoire consécutive d’Érezée l’envoie en P1

"Je pense que nous n’avons rien à revendiquer vu notre seconde période. Nous avons trop galvaudé en première période et, ensuite, nous avons un peu trop abusé de longs ballons. Nous n’étions pas loin, mais rester en P2, comme tout le monde l’a dit, ce n’est pas dramatique, commentait Augustin Charles, le défenseur d’Ochamps. Nous espérons rejouer à nouveau les premiers rôles l’an prochain. Fiévet ? Il est rapide, c’est un terrible attaquant, mais je pense que je m’en suis bien sorti."

En début de rencontre, ce fameux Fiévet fait parler son coup de rein pour se libérer à deux reprises, mais il ne cadre pas ou tire trop faiblement. En réaction, Ochamps se présente en position intéressante, mais les attaquants hésitent à frapper. Albert se montre plus percutant, mais il croise trop sa frappe. Cottin n’est pas plus heureux. La première période est très engagée, peut-être trop par moments.

Des décisions arbitrales discutées

Durant le second acte, plusieurs décisions arbitrales laisseront les joueurs et le public dubitatifs. Théodore met sa main pour empêcher le ballon de partir vers le but: pas de carte. À l’heure de jeu, T. Schroeder offre à Ochamps sa plus belle opportunité, mais sa reprise de la tête est écartée par Philippot.

L’unique but de la partie tombe finalement à vingt-cinq minutes du terme. Et il a le don de faire sortir les Ochamptois de leurs gonds, à commencer par Baptiste Jourdan. Poussé dans le dos par Delvaux, le défenseur ardennais percute son gardien, qui ne peut maîtriser le ballon. L’ailier d’Érezée n’en a cure: il récupère le cuir et offre la montée aux siens, qui auraient pu alourdir le score en fin de match. M. Thunus a, en effet, refusé un penalty flagrant à Fievet, accroché dans la surface par Golinvaux. Compensation ? Cela y ressemblait très fort.

14 victoires de rang

La joie pouvait éclater du côté d’Érezée, qui termine cette saison par une incroyable série de quatorze victoires consécutives. Quel parcours pour le coach Nicolas Walhain et les siens, qui décrochent leur ticket pour la P1. "On est un peu tombé dans leur jeu très physique durant la première période. J’ai demandé à mes joueurs de se lâcher au second acte, savourait le coach, très ému. On a eu plus d’impact, un peu comme contre Nassogne. On a plus cru en notre chance. Cela devait se jouer sur un coup de dé face à cette très belle formation. Quatorze victoires d’affilée, je ne trouve plus les mots. Cela procure beaucoup d’émotions et c’est un beau cadeau pour le club et pour les bénévoles."

EREZÉE: Philippot, O.Prévot, Théodore, De Castris, Baudrie, Hellin, Leboutte (92', L. Prévot), Bodson (73', Hubert), Delvaux (91', Oger), Léonard (73', Minique) et Fiévet.

OCHAMPS: Golinvaux, T. Schroeder, Cottin (64', Doyen), C. Jourdan, Gourmet, G. Schroeder, Charles (91', Arnould), B. Jourdan, Gillet (77', Dos Santos), Albert (91', Baudot) et R. Schroeder.

Arbitre: M. Thunus.

Assistance: 300.

But: Delvaux (65', 1-0).

65', poussé dans le dos par Delvaux, Jourdan percute Golinvaux sans réaction de l’arbitre. Delvaux en profite pour récupérer le ballon et ajuster une frappe qui file dans le but (1-0).