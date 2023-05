Les Heydois n’ont plus perdu depuis le 1er octobre et une rencontre face à Champlon que Léglise a éliminé en demi-finale.

Ils ont été mis en difficulté par les hommes de Corentin Vergottini en première période, avant de prendre le large en seconde période pour signer le doublé montée en P2-Coupe, succédant à Gouvy B.

L’attaque-mitraillette des Heydois (121 buts en championnat) a encore fait parler la poudre et très rapidement dans cette rencontre puisque le score était de 1-2 après 15 minutes.

Mais une erreur de David Van Brussel, le coach qui s’est aligné entre les perches en l’absence des deux gardiens, a relancé la partie.

"J’assume mon erreur, je dois boxer le ballon bien plus loin, je n’ai pas été rassurant pour mon équipe. Il y a quelques années, je pense que je sauve le penalty et que je capte ce ballon sans souci sur le corner qui amène le deuxième but", note David Van Brussel. Qu’il se rassure, les erreurs ont été nombreuses en ce début de partie, dans les deux équipes qui ne parvenaient que rarement à conserver le ballon plus de 30 secondes.

Si Léglise a mis Heyd sous pression via quelques phases arrêtées au premier acte, les pensionnaires de 3C ne verront plus le jour après le troisième but d’Heyd, tombé chanceusement avant le repos lorsqu’Henricot a voulu frapper, mais que son envoi a été dévié par Fagnoul dans la cage de Nihoul.

La seconde période sera à sens unique. Sans être brillant, Heyd ajoutera trois roses, deux par Henricot qui avait été inexistant au premier acte et une par Cambron, meilleur buteur de 3D, invisible jusqu’à son but.

Heyd termine donc brillamment la saison et mérite amplement ce sacre. Avec un seul revers au compteur sur cette campagne, l’Etoile a marqué les esprits.

"Cette saison a été remarquable, poursuit David Van Brussel. J’ai un groupe exemplaire, avec entre 15 et 20 gars à chaque séance. Ce sont des potes qui se connaissent bien, qui aiment se retrouver. Je suis heureux de l’élan qu’il y a dans le club, la dynamique est hyperpositive. La P2, ce sera évidemment un autre niveau. Mais je suis confiant, les joueurs ont prouvé cette saison qu’ils avaient les qualités pour grimper à cet échelon."

Du côté de Léglise, la déception était évidemment de mise à l’issue du coup de sifflet final, mais atteindre la finale était déjà gage d’une saison réussie pour les Léglisiens.

"J’aurais aimé ce trophée pour ma première saison de coach, explique Corentin Vergottini. Léglise disputait sa première finale. Heyd a dominé physiquement ce match et a su profiter de nos erreurs. Certains joueurs étaient perdus, stressés par l’enjeu. On a tenté de remobiliser tout le monde au repos, mais certains sont restés dans leur bulle avec une boule au ventre. "

LÉGLISE : Nihoul, Mottet, Fautré, Dourte, Winand, Deome, Renaudin (72’, Lovadina), Godenir (86’, Mandiki), Hennuy (53’, Bockler), Wauthier (86’, Nicolas), Meurisse.

HEYD: Van Brussel, Bogaert, Fagnoul (69’, Cornet), Boclinville, Talbot (78’, Poncelet), Harzimont, Cambron (85’, Schols), Henricot, Vincent, Burton, Petitjean (80’, Périlleux).

Cartes jaunes : Bogaert, Meurisse.

Arbitre : G. Moreau.

Assistance : 300.

Buts : Talbot (5’, 1-0), Renaudin sur pen. (7’, 1-1), Fagnoul (14’, 2-1), Meurisse (23’, 2-2), Fagnoul (42’, 3-2), Henricot (70’, 4-2), Henricot (78’, 5-2), Cambron (83’, 6-2).