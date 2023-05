Faymonville, Petit, Tucci: qui sera le coach de l’année ?

Plus que trois jours avant de connaître le nom du Soulier d’or 2023 et des autres lauréats des trophées que l’Avenir Luxembourg décerne chaque saison. Parmi ces trophées, celui d’entraîneur de l’année, pour lequel trois noms restent en lice. À l’issue des votes en effet, trois entraîneurs se sont détachés. Par ordre alphabétique: Quentin Faymonville qui a conduit Sart au faîte du classement de la 1re provinciale, avant le dénouement que l’on sait, alors que beaucoup d’observateurs prédisaient aux Spirous un avenir en P2 ; Samuel Petit qui, avec Habay-la-Neuve, a bien failli se hisser en D2 ACFF au terme du tour final, et Damien Tucci, le mentor de Longlier, champion de 1re provinciale, et donc candidat à sa propre succession puisqu’il avait remporté ce même trophée l’an dernier en devançant Samuel Bodet.