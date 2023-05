L’idée était dans l’air depuis quelques mois déjà et les deux clubs ont jeté les bases de cette union lors d’une réunion en début d’année. L’opération consiste surtout à renforcer les bases du club récemment promu, à améliorer ses infrastructures (avec les installations d’Amonines en plus) et à regrouper les forces vives des deux clubs. Car, côté sportif, Amonines pouvait difficilement apporter un réel plus dès lors le matricule 6050 n’alignait plus qu’une équipe réserve cette saison.

Pierre Bissot, le président d’Amonines, devrait remplir les mêmes fonctions au sein du club fusionné, ce qui permettrait à Aubrey Théodore, actuel président et joueur d’Érezée, de se libérer un peu de certaines tâches pour se consacrer davantage au volet sportif de sa fonction. Charlotte Vanderlinden, actuelle trésorière d’Érezée, conservera les mêmes fonctions tandis que les deux CQ, Guillaume Gérard (Érezée) et Justin Bissot (Amonines), se partageront les tâches de secrétariat. Le nouveau club évoluera en jaune, rouge et noir tandis que sa nouvelle appellation n’est pas encore officialisée.