Nicolas Fagnoul, l'un des héros de Heyd qui a battu Léglise

Avec deux réalisations lors de la première période, il a mis son équipe devant à deux reprises.

"Le but juste avant le repos nous a fait beaucoup de bien, explique-t-il. Mais je dois avouer qu’il est très chanceux. Robin veut armer une frappe qui vient sur mon pied avant d’aller au fond. Nous n’étions pas bien dans cette première période, je n’ai pas reconnu mon équipe. Le stress et la chaleur ont sans doute joué un rôle. Mais tout le monde était en dessous de son niveau, on n’alignait pas deux passes d’affilée, on ne se trouvait pas. Mener 3-2 en étant mauvais, on s’en sortait plus que bien."

La suite sera donc meilleure pour Heyd qui profitera bien des largesses de Léglise pour alourdir la marque. "Il n’y a pas eu photo après le repos, note le double buteur. Pour ma part, j’ai eu des crampes assez rapidement, m’obligeant à sortir. Je pense que c’est dû aux premières chaleurs. "

À 27 ans, Nicolas Fagnoul remporte donc son premier trophée lui qui a toujours porté la vareuse heydoise.

"J’ai débuté il y a dix ans en équipe première, en P2, je suis tellement content que le club y retourne, nous avions cette volonté dès le début de saison, ajoute Nicolas Fagnoul. La coupe, ce n’est pas une cerise sur le gâteau, c’était aussi un objectif. Notre groupe est génial avec des gars qui habitent tous à quelques kilomètres d’Heyd." Heyd va donc rejoindre la P2C avec un groupe qui ne bougera guère puisque tout le monde restera et que quatre joueurs arriveront dont Valentin Pirson, de Mormont.

"Ce sont tous des gars du coin, on veut que le club reste en P2 de longues années, on va savourer la victoire, mais d’ici quelques semaines, il faudra se remettre au boulot. Avec ces supporteurs, on sera bien aidé. Ils ont été incroyables cette saison et lors de cette finale", conclut Nicolas Fagnoul.