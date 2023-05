La déception est vite passée à Ochamps: toutes les réactions

Un son de cloche partagé par son cadet, Baptiste. "Nous avons tout donné ce que nous avions. Nous n’aurions pas dit non à la P1, mais ce sera assez facile à digérer, confiait l’intéressé. Erezée mérite sa victoire même si sur le but, il y a une faute flagrante sur moi. Erezée aurait pu hériter d’un penalty par la suite, mais si le score reste de 0-0, nous ne jouons pas de cette manière là non plus."

Avec Fivet dans les pattes pendant une partie du match, Augustin Charles pouvait s’attendre à un match difficile, mais le défenseur a livré une solide prestation. "Pourtant, ce n’est pas une place habituelle pour moi même si je dépanne là depuis quelques matches. Après, dans un système en 3-5-2, c’est peut-être la position qui me convient le mieux car je n’ai pas les qualités pour pistonner sur mon flanc tout le match comme un Gilles Schroeder, raconte l’ancien joueur de Wellin. Je suis content d’avoir pu montrer au club qu’il avait eu raison de me faire confiance. Le match? Je pense que nous n’avons rien à revendiquer vu notre seconde période. Nous avons trop galvaudé en première période et ensuite, nous avons un peu trop abusé de longs ballons. Nous n’étions pas loins, mais rester en P2, comme tout le monde l’a dit, ce n’est pas dramatique. Nous espérons rejouer à nouveau les premiers rôles l’an prochain. Fievet? Il est rapide, c’est un terrible attaquant, mais je pense que je m’en suis bien sorti."

"Une analyse positive de la saison"

Du côté du coach, la déception était présente, mais Sébastien Ricci préférait retenir la belle saison réalisée par ses troupes. "Nous avons eu du mal à rentrer dans le match, Erezée a eu quelques situations, mais à partir de la vingtième jusqu’à la fin du premier acte, nous avons dominé. Mais nous manquons d’efficacité. Avec un 0-1 au repos, c’est un autre match, lance le coach. La seconde période a été hachée et au final, nous n’avons pas su imposer notre rythme. Je ne sais pas même pas si nous avons une occasion en seconde période. Il y avait la place pour gagner, mais nous avons manqué de constance, commente Sébastien Ricci. Je suis déçu sur le coup évidemment, mais l’analyse de la saison sera positive. Nous ne pouvons pas être mécontents de notre bilan. Je félicite les joueurs, le comité, le club et les supporters. Encore ce dimanche, nous avons eu l’impression de jouer à domicile. L’an prochain? On va d’abord penser aux vacances. Les joueurs savent ce que j’attends. Je voulais la troisième place cette saison. L’ambition ne sera pas de faire moins bien."