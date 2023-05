Au plan sportif aussi d’ailleurs, pour ce qui concerne les Luxembourgeoises engagées en gymnastique artistique (notre province n’avait pas de représentants dans les autres disciplines). Alyxe Yang, la jeune Arlonaise qui fréquente le centre de haut niveau de Mons depuis bientôt un an, s’est bien comportée en prenant la 7e place en D1 – 11 ans (lire ci-contre).

Les onze autres, représentant toutes le club de Wardin (Bastogne) et ses près de 450 affiliées, ont réussi un tir groupé qui satisfait pleinement leur staff technique.

Laloy quatrième

Quatre d’entre elles se hissent en effet dans le top 9 (24 participantes par catégorie) et Mina Laloy, l’une des plus jeunes, échoue au pied d’un podium dont elle se serait rapprochée un peu plus sans une chute à la poutre. Sacrée l’an passé en D2 – 11 ans, pour ses premiers championnats de Belgique, la citoyenne d’Herbaimont (Sainte-Ode) n’est pas pour autant mécontente de sa 4e place cette fois. "J’ai notamment bien réussi mon passage aux barres, je suis satisfaite de ma compétition", dit la jeune fille qui aurait pu rejoindre le centre de haut niveau de Mons mais a préféré rester en Ardenne et en famille. Et garder ses marques dans un club où elle a débuté en psychomotricité alors qu’elle n’avait pas encore 3 ans et où elle s’entraîne désormais une bonne douzaine d’heures par semaine.

Progression

Sur la brèche durant trois jours, Pauline Hardy, qui entraîne la section compétition au club de Wardin et elle-même ancienne gymnaste de D1, se montrait très satisfaite elle aussi, à l’issue des compétitions bouclées ce lundi, en milieu d’après-midi: "On ne décroche pas de médaille comme l’an passé, mais nos gymnastes ont fait le job. Outre la 4e place de Mina, on dénombre aussi trois neuvièmes places (NDLR: Jeanne Van Looy chez les 16 ans et plus, Éléonore Poquette dans la catégorie des 13 ans et Chloé Debosschere en 14-15 ans), c’est vraiment top. L’an passé, nous n’avions que six qualifiées et la plupart s’étaient classées autour de la 20e place ; la progression est manifeste. En majorité, elles ont augmenté leur total et Éléonore Poquette a même gagné 1,8 pt en comparaison avec son championnat francophone."

Yang septième malgré deux chutes

Même si elle a chuté deux fois à la poutre et manqué sa réception au saut, la petite Arlonaise Alyxe Yang (photo) se montrait satisfaite de son concours en D1 – 11 ans (rappelons qu’elle est actuellement la seule Luxembourgeoise de D1 avec Aberdeen O’Driscoll). "Sans ces deux chutes, elle aurait certes pu finir quatrième, mais elle est très satisfaite de l’ensemble de son concours", indique son papa.

L’effet Gentges

Florence Lestienne, responsable de la communication à la Fédération francophone de gymnastique, arborait un large sourire elle aussi. "Il y avait quelques absents parmi nos athlètes de haut niveau, observe-t-elle. C’est normal, c’est une période de l’année où, souvent, ils marquent une petite pause, une sorte d’entre-saison. Malgré ça, l’engouement était énorme. Notamment pour la gymnastique artistique masculine qui était un peu à la traîne par rapport aux filles, mais profite des résultats forgés par nos garçons aux récents championnats d’Europe (NDLR: le Malmédien Maxime Gentges ayant notamment décroché une médaille d’argent). On a vu énormément de monde aussi dans la salle réservée à la gymnastique acrobatique. Il n’y avait pas assez de places dans les gradins alors que la grande majorité des formations en lice venait du nord du pays où cette discipline est très en vogue et très performante."

Vite dit

O’Driscoll en guest star

Déçue de ne pas pouvoir prendre part à ces championnats en raison d’une déchirure au niveau du dos, Aberdeen O’Driscoll, membre de l’équipe nationale, était néanmoins présente samedi. Et, à l’instar d’autres gymnastes qui ont pris part au dernier championnat d’Europe (Victor Martinez, Jutta Verkest, Maxime Gentges, Takumi Onoshima), elle s’est livrée à une séance de dédicaces qui a connu un grand succès puisqu’elle a duré près d’1 h 30. La Léglisienne, en rééducation pour l’heure (elle se contente d’exercices cardio et de travail des jambes) espère pourvoir reprendre l’entraînement début juillet. En 2019, elle avait déjà dû faire l’impasse sur ces mêmes championnats à Libramont à cause d’une fracture d’un orteil.

Pinxten et Martinez

Dans la compétition phare de ces championnats, celles des seniors de D1, Victor Martinez, le favori, s’est imposé nettement chez les messieurs. Chez les dames, la jeune Limbourgeoise Erika Pinxten, 16 ans, est montée sur la 1re marche du podium. Favorite, Jutta Verkest a certes pris part à la compétition, mais elle s’est contentée de deux agrès.

En chiffres

Deux grandes salles (halle aux foires et hall des sports), près de 850 gymnastes, près de 3 000 tickets d’entrée vendus en prévente, 170 juges, une vingtaine de personnes chargées de l’organisation, 310 bénévoles et six semi-remorques pour acheminer une partie du matériel loué à la société marseillaise Gymnova.

Les résultats des Luxembourgeoises

DIVISION 1 – 11 ANS

7. Alyxe Yang (Hachy) 40.825

DIVISION 2 – 12 ANS

4. Mina Laloy (Wardin) 42.483

12. Zoé Coibion (Wardin) 37.983

13. Nell Sckuvie (Wardin) 37.816

DIVISION 2 – 13 ANS

9. Éléonore Poquette (Wardin) 41.849

DIVISION 2 – 14, 15 ANS

9. Chloé Debosschere (Wardin) 39.999

20. Naïs Henneaux (Wardin) 38.666

22. Louise Baiwir (Wardin) 36.565

DIVISION 2 – 16 ANS ET +

9. Jeanne Van Looy (Wardin) 42.832

13. Manon Grommerch (Wardin) 41.200

19. Chloé Lambert (Wardin) 39.298

23. Juliette Jamagne (Wardin) 26.699