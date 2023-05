Tour final de P2: Érezée bat Ochamps et remonte en P1

Les joueurs de Nicolas Walhain ont remporté ce dimanche le tour final de P2, en dominant Ochamps une semaine après s’être imposés à Bleid. Dans un match engagé et peu attrayant, il a fallu attendre la 64’ pour voir Tommy Delvaux ouvrir le score. Un but qui a fait sortir les Ochamptois de leurs gonds. Et pour cause, il est entaché d’une évidente poussée dans le dos de Delvaux sur Jourdan. Faute que le buteur a reconnue sans ambages, après le match. M. Thunus a compensé par la suite, en refusant un, voire deux penalty(s) aux Érezéens, pour des fautes sur Fievet.