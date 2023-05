Maxine Libens-Thein toute proche d’un second record du monde

Grandjean confirme Au meeting IFAM d’Oordegem, où l’on retrouvait quelques figures (très) connues dont la Hollandaise Femke Bol, recordwoman du monde du 400 m en salle, la Florenvilloise Lucie Grandjean a confirmé son retour en forme en courant le 1 500 m en 4.23.81, après son 4.22.75 de la semaine dernière.

Records personnels À Oordeem toujours, Lucie Lothaire, de l’AC BBS elle aussi, a battu son record personnel sur 800 m en plein air (2.19.64). Record personnel également, amélioré de 2 dixièmes, pour la Lierneusienne Maya Wintquin sur 100 m au meeting de Spa (12.28). La cadette du FC Liégeois s’est d’ailleurs imposée sur cette course toutes catégories.

Legendre doit attendre Enzo Legendre, qui court derrière la qualificaton pour les EYOF, a de nouveau réussi un bon chrono sur 800 m, à Oordegem (1.53.16). Mais il devra remettre le couvert s’il veut réussir un minimum (1.52.15) dont il s’était très sérieusement approché il y a une semaine, avec un temps d’1.52.19.

Encourageant pour Rausch Victoria Rausch, pour ses premières sorties de la saison sur 100 m haies, a couru en 13.56 en France puis en 14.44 ce week-end à Weinheim (All.). Des chronos plutôt encourageants pour la détentrice du record grand-ducal (13.24), qui a pris part au dernier Mondial indoor ainsi qu’à l’Euro 2022.

Top 100 pour Galerin, Léonard et Semes Lors des 20 km de Bruxelles, disputés dimanche, trois Luxembourgeois se sont hissés dans le top 100: Denis Galerin, le Wavrien originaire de Chiny, finit 34e (1.07.28) ; le Sibrétois Cédric Léonard est 69e (1.09.09) et le Méchois Simon Semes termine 97e (1.10.28). L’Ucclois Daniel Fagi, ancien pensionnaire du centre de réfugiés de Stockem et ex-athlète de l’AC Dampicourt, a pris une remarquable 6e place (1.02.22).