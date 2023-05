Gros succès pour le championnat de Belgique à Libramont

Il faut dire que la plupart des meilleurs gymnastes du pays étaient de la partie, puisque ces championnats étaient ouverts aux Divisions 1 et 2.

Parmi les Luxembourgeoises en lice, on notera la 7e place d’Alyxe Yang, du club d’Hachy, en Division 1 – 11 ans, et la 9e de Jeanne Van Looy (Wardin), en Division 2 – 16 ans et plus.

Le club bastognard, qui figure parmi les cercles sportifs les plus fournis de la province avec ses quelque 450 affiliés, aligne une dizaine de ses gymnastes durant ces championnats, dont quelques-unes que vous pourrez découvrir sur la vidéo ci-jointe.

Ce lundi, il y en aura d’autres encore, dont les prometteuses Mina Laloy et Zoé Coibion en D2 – 12 ans.

Nous reviendrons en détail sur ces championnats et les prestations luxembourgeoises dans nos éditions de cette semaine.