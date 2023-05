Victoire ou défaite, Ochamps fera la fête

Plus chouette et aussi plus sécurisant car les Canaris ont prévu de faire la fête ce dimanche soir. Et ce peu importe le résultat. "Si nous gagnons, ce sera évidemment la grosse fiesta. Et si nous perdons, comme nous n’avons pas l’obligation de monter, la déception sera vite partie ", résume Baptiste Jourdan.

"Le train ne passe pas toujours deux fois"

On l’a déjà dit maintes fois, du côté d’Ochamps, grimper en P1, dans une série où les clubs du Centre seront peu nombreux, cela ne donne pas plus envie que cela à beaucoup de joueurs. "Nous avons encore eu réunion jeudi soir et nous en avons reparlé avec le comité mardi, confie Baptiste Jourdan. Personne ne nous met la pression pour monter. Maintenant, nous n’avons pas non plus envie de lever le pied. Nous jouerons le coup à fond ce dimanche. Et nous allons à Erezée pour gagner même si cela signifie une montée en P1. Après, comme on dit, quand le train passe, il faut savoir le prendre. Car il ne repassera peut-être plus jamais. Comme je l’ai dit, nous n’avons aucune pression. Un manque d’envie face à Bleid la semaine dernière ? Disons que nous avons sans doute disputé une de nos pires mi-temps de la saison. Et même après le 0-1, la révolte n’était pas spécialement là. Et je me mets dans le lot. Je peux vous dire que si cela avait été Libin à la place de Bleid, j’aurais été le premier à hausser le ton. Mais bon, nous avons quand même su mettre deux buts et nous imposer."

"Je préfère jouer Libin et Orgeo que Harre et Messancy"

Si Nicolas Walhain, le coach d’Erezée, a pu voir Ochamps à l’œuvre la semaine dernière, Baptiste Jourdan, lui, ne connaît rien sur son futur adversaire. "Je sais bien que tout le monde parle de Fievet, mais il n’est pas tout seul sur le terrain, commente le médian des Canaris. Fievet semble en forme, mais comme je l’ai dit, je ne connais pas."

Revenu à Ochamps voici trois ans, Baptiste Jourdan pourrait donc retrouver la P1, un étage connu avec Libramont.

"Quand j’étais revenu à Ochamps, j’avais dit que la P1, cela ne m’intéressait pas plus que cela, se souvient l’intéressé. Je n’ai jamais caché que je préférais jouer Libin ou Orgeo que d’affronter Harre ou Messancy. L’ambiance, les potes, c’est mieux en P2. D’ailleurs, je n’aurais jamais imaginé que nous serions à nonante minutes de la montée. En début de saison, seul le coach y croyait. Je me souviens qu’en préparation, il avait parlé du top 3 et de la montée en P1 le plus vite possible. Nous, les joueurs, nous n’y pensions pas du tout. Le match face à Ethe en Coupe ? Cela nous a rassurés, aussi bien nous que le coach. Nous avons vu que, dans le jeu, nous pouvions rivaliser avec une grosse cylindrée de P1."

Baptiste Jourdan sait cependant qu’en cas de montée, il faudra des renforts.

"Selon moi, il en faudra au moins un dans chaque ligne. Et retrouver un T2, note le médian des Canaris. C e sera au comité de faire le point après le match de dimanche. Mais même si nous restons en P2, je pense que nous devrons étoffer le groupe en quantité."