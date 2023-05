Olivier Collard (Marenne) s’impose en rallye-sprint, trois ans et demi plus tard

Pour ce qui était seulement sa deuxième sortie avec la Porsche après le Wallonie, le citoyen de Marenne décide de se montrer prudent en début d’épreuve. "J’avais eu l’auto assez tard avant le rallye de Wallonie, elle manquait de mise au point, explique-t-il. Il y avait encore quelques améliorations à apporter. Je l’ai confiée à Lionel Hansen qui l’a nettement améliorée."

Objectif Bertrix

C’est à mi-rallye qu’Olivier prend la tête pour ne plus la lâcher et terminer avec une vingtaine de secondes d’avance sur la DS3 R5 de Nuyts. "Ce succès pour ma première participation à Haillot fait beaucoup de bien, savoure le pilote de la 997 Gt3, ravi de sa nouvelle monture. Un vrai plaisir au volant d’une voiture qui m’a toujours fait rêver. Avec 200 cv en plus (NDLR: 500 cv) que ma Mitsubishi, les hautes vitesses sont vite atteintes. Il a donc fallu revoir la façon de prendre les notes."

Un plaisir que le Hottonais espère poursuivre sur les spéciales du rallye de Bertrix. Une nouvelle épreuve du championnat national qui est programmée le deuxième week-end du mois de juin.

Top 5 pour Boët

Au volant de son Opel Corsa, Vilmo Boët termine le RS de Haillot au 5e rang du général des D 1-2-3 avec la 2e place de la classe 9. Quant au duo Logan Picart – Sylvain Jaminet, il finit l’épreuve au 8e rang tout en plaçant la Clio sur la 3e marche du podium de la classe 10.