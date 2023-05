Menés 1-4 en 1/16e, Nihoul et Léglise comptent bien soulever la Coupe

Et pourtant, dimanche à 16 h, ce sont bien les Léglisiens qui monteront sur la pelouse de Givry pour défier Heyd en finale.

Modestes quatrièmes de P3B, à 18 points du champion (Bouillon A), les Ardennais attaqueront cette finale avec une étiquette d’outsider collée sur le dos. Tous les chiffres du championnat plaident en faveur de Heyd: les points (61 – 50), les buts marqués (107-56) et les buts encaissés (21 – 36). Favori, outsider, ce sont toutefois des termes que Loïc Nihoul, le portier de Léglise, boxe au loin: "Il n’y a pas de favori ni d’outsider selon moi. Dans un match, qui plus est dans une finale, tout peut se passer. Nous l’avons bien vu contre Messancy B."

Le gardien léglisien ne peut citer le nom que d’un seul joueur de Heyd: "Martin Cambron, parce que j’ai vu qu’il marquait pas mal de buts. Pour le reste, je ne sais rien de notre adversaire. Je pense, de toute façon, que nous ne devons nous focaliser que sur nous-mêmes. Du stress ? On sent bien que ce n’est pas un match comme un autre, mais la seule pression que nous devons nous mettre, c’est de jouer cette finale à 100%, tous ensemble. Si nous affichons la même solidarité que les semaines précédentes, tous les espoirs sont permis."

La finale contre une montée en P2 ? Non merci !

Loïc Nihoul le dit franco: il n’échangerait pas cette place en finale contre une montée en P2. "Parce que je n’ai jamais joué de finale et que je n’aurai peut-être plus jamais l’occasion d’en disputer une, dit-il. Une montée en P2, j’en ai déjà fêté une et il n’est pas impossible que l’avenir m’en réserve une nouvelle. On ne joue pas une finale tous les ans. Puis nous avons l’occasion d’écrire une page de l’histoire du club puisque c’est la première fois que Léglise dispute une finale de Coupe de la province. Le gros bémol, ce sont évidemment ces trois suspensions qui nous handicapent un peu (NDLR, Massut, Bastin, Verhulst) . On doit aussi se battre pour eux, qui sont certainement dégoûtés de rater cette rencontre."

Loïc Nihoul le dit et le répète: le principal atout de Léglise réside dans son esprit de camaraderie. Il n’y a pas de star chez les Vert et Rouge. "Personnellement, si l’on retire une saison en U21 provinciaux à Neuvillers, j’ai toujours joué à Léglise, dit-il. Titouan Dourte, Rémy Massut et moi jouons quasiment ensemble depuis les diablotins. Léglise est un club familial, où personne n’est payé et où il n’y a jamais de tensions après un match. Notre seul carburant, ce sont les bacs jaunes (rires). Aujourd’hui, je ne me vois pas aller jouer ailleurs."

Héros de la demi-finale, après avoir sorti deux tirs au but face à Champlon, le keeper de Léglise récidivera-t-il dimanche à Givry ? "Pour être honnête, je considère les séances de tirs au but comme une loterie, avoue-t-il. Il y a des jours où on part du bon côté et des jours où on part du mauvais côté. À Champlon, la réussite était de mon côté."

Invaincu depuis huit rencontres, Léglise ne compte pas chuter dimanche, sur la dernière marche.