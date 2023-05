Erezée - Ochamps : Ochamps sera-il le premier à rendre Fievet muet?

Mieux, il a marqué contre chacune des équipes contre lesquelles il a joué.

"Je n’avais pas scoré contre Nassogne en championnat, mais j’ai rectifié le tir au tour final", sourit le buteur.

Dimanche, il devrait être surveillé comme le lait sur le feu par la défense d’Ochamps. Mais c’est le cas depuis plusieurs semaines et il tire son épingle du jeu à chaque fois.

"Je réalise la meilleure saison depuis que je joue, note l’attaquant. Je peux être content de ce que je fais, je suis décisif, l’équipe signe une saison historique avec cette série en cours. Mais le travail n’est pas terminé."

Avant de quitter Erezée pour Oppagne, Julien Fiévet entend bien ajouter la cerise sur le gâteau face à Ochamps. Et balaie d’un coup de revers les échos selon lesquels Ochamps ne souhaiterait pas monter.

"Je ne peux pas croire qu’Ochamps ne jouera pas le coup à fond, dit-il. C ette équipe a tout donné pour inverser la tendance face à Bleid. Qui peut se permettre de refuser une montée en P1 ? Nous, on n’a jamais caché qu’on tenterait d’aller au bout. Et personnellement, je rêve de quitter le club avec cette montée en P1. Je serai alors impatient d’affronter Erezée la saison prochaine. Le club est prêt à monter et assumera, d’autant qu’il y aura place pour se sauver en P1, j’en suis certain. Erezée aura été un excellent tremplin pour moi, je ne regrette vraiment pas ces deux saisons. "

"Grâce à Régis Leboutte"

Julien Fievet, 23 ans, a passé un cap lors de cette deuxième campagne disputée à Erezée où il est arrivé en provenance de Bastogne où il n’aura pas marqué les esprits.

"Je ne suis plus le même, je suis plus mature, je n’aurais jamais réalisé une telle saison il y a trois, quatre ans, je réponds moins aux provocations, je suis plus calme, ajoute-t-il. Et j’ai été bien entouré par un gars comme Régis Leboutte, il est précieux pour moi. Il me cadre, m’encourage, m’aide à me concentrer sur le football uniquement. Pour lui aussi, j’aimerais tellement une grande fête pour la montée dimanche."

Le joueur de Nicolas Walhain espère un public en nombre dimanche pour l’apothéose d’une saison déjà réussie pour les Canaris. "Quoi qu’il arrive, personne n’oubliera pas ce qu’on a réalisé ", conclut Julien Fiévet.