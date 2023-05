Paliseul "balaye le manque de courtoisie" et tient son T1

Nous avons profité de l’occasion pour demander au comitard son avis sur la saison des Grenouilles, onzièmes en 2B et barragistes. Des barrages qui n’ont finalement servi à rien vu la montée de Gouvy. Mais notons que Paliseul serait sauvé même sans Gouvy puisque Paliseul a gagné les barrages. "Même si ceux-ci n’ont servi à rien, c’est encore l’implication des joueurs pour leur club qui aura permis à l’équipe d’assurer sa participation à la P2. Et nous nous réjouissons de retrouver Carlsbourg, notre partenaire dans la formation des jeunes. De tels résultats pour des clubs trop peu aidés, c’est un signal fort pour ceux qui ne croient pas en leur jeunesse ! La saison ? Cela a été une saison riche en enseignements, et qui doit rester gravée dans nos mémoires. Oui, pour notre équipe première, la saison a été chaotique. Les coups bas, cela n’aide pas, lance Henri Henrard Mais on note que malgré les multiples tentatives risibles de débauchage qui frisent l’acharnement, le noyau de l’équipe première, bien garni par nos u17 champions n’affiche pratiquement aucun départ ! Eux, ils ont tenu parole. Cela nous donne une jeunesse fidèle à son club et une perspective d’avenir assez rassurante. Succès ne rime pas avec trahison. Chez nous, nous faisons rimer succès avec respect."

Le départ de Noël Jacques est mal passé

On le rappelle, dans notre édition du 03 mai dernier, nous évoquions le départ de Noël Jacques à Libramon t. Coach de Paliseul, l’homme expliquait les raisons de cette décision. Le club a souhaité réagir, "fortement interpellé par la manière" dont ce départ s’est passé. "La seule chose qu’on peut dire, c’est bonne chance a lui et à ses petits amis de Libramont, commente Henri Henrard. Finalement, cela nous conforte dans la vision que le FC Paliseulois veut faire passer à ses joueurs. Notre vision ? Que l’ambition, nécessite un grand respect de soi et des autres. C’est cela qui soude nos jeunes, qui leur a permis de relativiser les pratiques douteuses de certains clubs et de déjà être impatients d’entamer la saison prochaine sous la houlette d’un staff à la hauteur. Nous, le comité et les supporters, nous restons ébahis par la mentalité positive affichée par nos joueurs ! J ’en profite pour remercier notre sponsor, qui doit être remotivé par ce résultat, nos coaches et nos parents, encore trop peu nombreux, qui s’engagent avec nous dans la formation des jeunes de l’ACCOP. Car dans un sport de plus en plus gangrené, donner l’amour du foot et le respect des autres à plus de 220 jeunes n’est pas chose aisée. Mais visiblement, on y arrive ! "