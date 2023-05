4,69 Toernich présente le meilleur ratio en termes de buts marqués avec une moyenne de 4,69 buts par match pour 4,5 à Vaux-sur-Sûre.

24 Meix-le-Tige (avec 8 joueurs) a perdu 24-0 contre Toernich, le plus gros score en P3. Loïc Martin en a profité pour marquer 12 fois.

40 Toernich est l’équipe la plus jaunie du championnat, comme quoi il faut savoir faire des fautes pour être champion.

43

Messancy B a utilisé la bagatelle de 43 joueurs différents cette saison, dont 28 qui ont trouvé le chemin des filets.

171 Meix-le-Tige, qui s’est aligné plusieurs fois en infériorité numérique, a encaissé pas moins de 171 buts. On vous épargne le calcul, cela fait une moyenne 6,58 buts par match. Meix est la seule équipe qui termine avec zéro point.

3B

20 Bouillon A à enchaîner 20 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Avec 19 buts encaissés, Bouillon présente aussi la meilleure défense de toutes les séries.

5 Cinq des 14 clubs ont changé d’entraîneur au cours de la saison. (Fouches, Gérouville, Leglise, Sainte-Cécile, Etalle.)

3C

0 Saint-Pierre est la seule formation qui n’a vu aucun joueur exclu. Seul le T1 Pierre Clarenne a été prié de quitter la zone neutre à une reprise.

1 Un seul forfait a été enregistré. Il est l’œuvre de Bouillon B, qui ne s’est pas déplacé à Bras.

3 Les trois dernières équipes du classement ont pris plus de 100 buts. Seule la P3A est dans le même cas.

4 Quatre clubs ont changé d’entraîneur en cours de saison: Libramont B, Tellin, Haut-Fays et Bouillon B.

9 Warmifontaine est l’équipe qui a connu le plus d’exclusions dans ce championnat. Neuf joueurs différents ont vu rouge.

10 Arnaud Lays, le joueur-entraîneur de Sainte-Marie-Wideumont est le joueur le plus averti de la série. Il a en effet mangé 8 biscottes jaunes et 2 rouges. Nathan Tinant, de Sainte-Marie-Wideumont également, et Lucien Comblin, de Carlsbourg, ont vu jaune à neuf reprises.

14 Meilleures défenses du championnat (24 buts), Carlsbourg et Tellin ont conservé leurs filets inviolés lors de 14 des 30 rencontres. Les hommes de François Dambly ont en outre fini la saison par 14 rencontres sans défaite (40 sur 42).

43 En 15 rencontres à domicile, Tellin n’a perdu que deux points, face à Carlsbourg. Soit 43 points sur 45 possibles.

3D

3 Seuls trois points séparent Heyd et Bourdon du troisième, Champlon. C’est le podium le plus serré des séries de P3 cette saison.

4 Avec quatre forfaits après vingt journées, Bande est passé tout près du forfait général. Les Bandurlains sont finalement arrivés au bout, non sans mal. Nassogne B (2) et Harre-Manhay B ont aussi déclaré forfait cette saison.

9 Le foot, c’est simple, il faut juste marquer un but de plus que l’adversaire. Champlon l’a bien compris avec neuf victoires par le plus petit des écarts, soit plus de la moitié de ses succès (17).

12 Le gardien de Bourdon Florian Lejeune a réussi 12 clean-sheets en 24 apparitions. Pas mal, surtout que son équipe a gagné cinq fois sur un score arsenal.

20 Heyd n’a plus perdu depuis la sixième journée face à Champlon et est donc invaincu depuis vingt rencontres en championnat.

41 L’équipe qui a utilisé le plus de joueurs différents est Bande. Le président Eddy Delvaux a sans doute contacté toutes les personnes affiliées au club pour terminer la saison. Sur les 41 joueurs, seuls cinq cumulent plus de quinze présences.

63 Avec 63 roses à la maison, Heyd tourne à presque cinq buts de moyenne par match. Rendeux (46) et Bomal (44) ont aussi gâté leurs supporters à domicile.

3E

1 Vaux-sur-Sûre a perdu une seule fois, face à Montleban, avant d’enchaîner par 20 matches sans défaite. Seul Toernich a fait aussi bien en P3. Le champion a aussi gagné 11 fois par au moins 4 buts d’écart.

4 Givry B (2 fois), Vaux-sur-Sûre et Bourcy ont remporté des rencontres en inscrivant dix buts. Les victimes ? Halthier B (deux fois), Sainte-Ode B et Sibret.