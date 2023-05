Triathlon: une moisson historique aux championnats de Belgique pour le PowermaXx

Les plus grosses pointures belges d’une distance olympique (1 500 m natation, 44 km en vélo, 10 km à pied), les championnats de Belgique, un cadre idyllique (l’étang de Freux et ses abords), une météo radieuse, une participation record (957), neuf épreuves pour tous (dont plusieurs sold out), les sourires de pas loin de 200 bénévoles et on en passe: tous les ingrédients étaient réunis pour faire du Batifer Eco Triathlon un événement inoubliable. Et il l’a été. L’organisation du Batifer Tri & Trail a été applaudie à l’unanimité.