Sauvé in extremis, Vaux doit reconstruire

"Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, s’interroge Stany Rossion, le président de Vaux. Sportivement, il est évident que rester en P1 est intéressant, mais nous nous étions préparés à la P2 et les derbies face à Houffalize, Bastogne ou Mageret auraient été agréables. Il y a un mois, on se serait battu contre vents et marées pour la P1, maois la situation a changé."

En effet, les frères Dufrasne, les frangins Dillembourg et William Stilmant, qui avaient donné leur parole, ne viendront pas. Les Dufrasne et Jérémy Dillembourg filent à Longlier, Stilmant à Chaumont et Maximilien Dillembourg à Martelange.

Le club doit également se trouver un entraîneur. Pascal Jacquemin, qui avait démissionné, a été sondé afin de revenir au club. D’autres pistes existent également et le club espère une solution pour la fin de la semaine.

Clemens veut partir

Aux départs de Michaël Picart, Nicolas Bauduin et Moustapha Sagna pourrait s’ajouter celui de Bryan Clemens.

"Je l’ai eu au téléphone en début de semaine, il m’a parlé de son désir de quitter Vaux. Je ne suis pas content, il est là depuis cinq ans, est aussi responsable des résultats de la fin de saison comme les autres, je trouve que certains devraient avoir une revanche à prendre sur ce qu’ils ont montré cette saison, explique Stany Rossion. Mais je ne peux pas le retenir contre son gré. "

Stany Rossion a donc du pain sur la planche et va devoir trouver au moins cinq joueurs pour composer le noyau de la prochaine campagne.

"Il y a de nombreuses leçons à tirer de cette campagne. Si on avait été maintenus il y a un mois, nous aurions un groupe de qualité pour vivre une saison plus sereine. Là, nous devons nous retrousser les manches pour la suite. Ainsi est faite la vie d’un dirigeant", conclut Stany Rossion.