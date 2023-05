D1 régionales : les Halanzynoises terminent vice-championnes

Louis Herman n’a joué qu’une des deux rencontres proposées à son équipe de Fayen-Bois Jupille. Et son absence a été durement ressentie à Diest. Les Liégeois n’ont pas d’autre choix que de s’imposer dimanche contre le Léopold de Bruxelles.

En D3 nationale, Marche A a terminé sa saison par une nouvelle défaite. Seuls Alexandre Schiltz et Ugo Jacquet ont sorti leur épingle du jeu. En D4, Marche B réussit une campagne plus que satisfaisante, elle a signé une 2e victoire et peut encore rêver d’une qualification qui passera par une victoire lors du dernier match contre La Hulpe.

En D2 dames, les Marchoises étaient au repos. Elles sont en bonne voie pour les demi-finales. Au complet, elles ont toutes les armes pour se débarrasser des deux équipes qu’elles affronteront ce week-end, Destelbergen et Diest.

En D1 régionale, de deux à quatre équipes de la province devraient passer au tour final. La rencontre de dimanche entre Garisart B et Libramont vaudra son pesant de cacahuètes, seul le vainqueur sera qualifié. Marche C jouera une rencontre couperet contre Géronsart-Jambes.

Enfin, Neufchâteau poursuivra l’aventure, alors que Garisart A n’a plus son sort en mains.