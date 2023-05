La Roche: Le club de tennis devient le cercle de tennis Arnaud et Hugues Lapagne

Vendredi dernier, le Tennis Club de La Roche a rassemblé ses membres et des amis des clubs voisins pour une cérémonie qui ne pouvait qu’évoquer de la mélancolie et de la tristesse. "Notre rassemblement n’évoque ni une manifestation festive, ni un évènement joyeux, explique le président Willy Bonjean. Mais je suis certain que chacun d’entre nous se souvient de tous les bons moments partagés avec Hugues et Arnaud. Nous rendons hommage à tout ce qu’ils ont apporté pour notre club." Une plaque commémorative a été installée sur la façade du club-house qui restera dorénavant à jamais le "Cercle de tennis Arnaud et Hugues Lapagne". Hugues Lapagne était secrétaire et trésorier du club. Son frère Arnaud était vice-président et l’indispensable bras droit du président Bonjean. Arnaud avait formé une équipe d’interclubs. Ceux qui les ont rencontrés se souviendront à jamais des ambiances festives et des troisièmes mi-temps exceptionnelles auxquelles ils ont contribué que ce soit dans le chalet de La Roche, dans les clubs proches ou même les plus éloignés de la région Namur-Luxembourg.