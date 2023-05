Basket: le manque d’arbitres, toujours un problème

On y a parlé règlement, arbitrage, amende, résultats, jeunes, Coupe, promotion du basket…

Le nombre de matches remis par manque d’arbitres a diminué cette année, par rapport à la saison dernière: 129 matches (sur 1 390 rencontres), au lieu de 171 (sur 1 054). Mais il reste conséquent. Et il s’agit d’un problème récurrent, qui revient chaque week-end et qui touche toutes les équipes, dans toutes les divisions, y compris en P1 messieurs. Avec certaines disparités, comme l’a souligné Jean-François Guillaume, de Chantemelle.

Xavier Ducaté arrête

Et cela pose aussi un gros problème à la CFA, qui gère les désignations des arbitres. Ainsi, Xavier Ducaté, président de la CFA et convocateur provincial des arbitres, a décidé de se retirer et de démissionner (du CP et de la CFA). "La charge de travail est trop importante, explique-t-il. Je n’ai plus le temps que j’avais avant. La désignation des arbitres, cette saison, cela a été 90% du boulot. Le manque d’arbitres rend la tâche insoluble. C’est vraiment très compliqué et cela prend beaucoup de temps, entre 5 et 7 heures par semaine. J’en suis arrivé à un point où j’ai un dégoût complet. C’est pour cela que je quitte l’arbitrage. La suite ? Je ne sais pas. Là, j’ai vraiment besoin d’arrêter. Mais j’aime toujours le basket. Peut-être que j’y reviendrai."

Par ailleurs, 210 rencontres ont été jouées en arbitrage club, pour 100 la saison dernière. Preuve, à nouveau, de ce manque d’arbitres.

Libramont garde la coupe

Parmi les décisions prises, l’organisation des play-off en P1 messieurs et en P1 dames a été votée à l’unanimité. Ce n’est pas une surprise. Concernant la 2e provinciale, le CP propose que pour la saison 2024-2025, la P2 messieurs ne regroupe plus que 12 équipes. Dont une seule équipe par club. Notamment pour l’aspect sportif.

Le CP s’est également rendu compte que l’équipe féminine de Libramont avait remporté la Coupe pour la cinquième fois la saison dernière: en 2002, 2003, 2005, 2006 et 2022. Le club aurait donc dû gagner définitivement le trophée "Jacquie Lemmer" l’année dernière. Il faut le gagner 3 fois d’affilée ou 5 fois non consécutivement. Avec un an de retard, cette coupe a donc été attribuée pour de bon à Libramont. Et on soulignera que Jacquie Lemmer a financé l’achat d’un nouveau trophée. C’est d’ailleurs bien reparti pour Libramont, qui a à nouveau remporté la Coupe cette année…