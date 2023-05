Je suis de Fratin. J’ai commencé l’arbitrage à l’âge de 13 ans. Cela fait deux saisons que j’arbitre en P1. Je joue également. J’étais dans le noyau de Fratin en P1 cette année, même si je n’ai pas joué beaucoup. Pour la saison prochaine, j’hésite entre la P2 ou la P3. Je jouerai toujours, mais en fonction de mes disponibilités. Priorité à l’arbitrage.

Qu’aimez-vous dans l’arbitrage ?

Ce que j’adore, c’est la pression de devoir prendre les bonnes décisions pour que le match se déroule bien. C’est de l’adrénaline. L’envie de bien faire. Et le meilleur moyen de se faire respecter, c’est de respecter tous les acteurs d’un match: les joueurs, les coaches, le public aussi.

Vous allez découvrir la régionale dans trois mois. Avec un peu d’appréhension ?

Non. Il faut juste que je sois à la hauteur des attentes. C’est un grand saut en avant par rapport à la P1. C’est plus compétitif. Et en régionale, il n’y a pas droit à l’erreur. Tout le monde connaît bien le règlement.

Quelle est votre ambition ?

Dans un premier temps, découvrir la 2e régionale. Me donner à fond. Et pourquoi pas siffler les matches des play-off en fin de championnat, si je réalise une bonne saison ? Je veux y aller étape par étape. Ensuite, ce sera la 1re régionale. Tant que j’en ai la possibilité, j’ai envie de monter les échelons. Je ne me mets pas de limite pour l’instant.