Alain Colomberotto, futur coach de Gouvy: "Ajouter un peu de construction"

Ancien joueur de Gouvy, Alain Colomberotto ne débarque pas en terre inconnue. "Je suis content de retrouver les valeurs luxembourgeoises, dit-il. Les autres provinces regardent parfois le Luxembourg avec dédain. Un sentiment de supériorité qui vient d’en prendre un coup avec les montées successives de Meix et Gouvy via le tour final interprovincial. Je reviens dans un club parfaitement structuré. Quand je vois les installations aujourd’hui, par rapport à celles que j’ai connues quand j’étais joueur, je ne peux que féliciter les dirigeants. Ils effectuent du très bon travail. On ne monte pas deux fois en D3 en trois ans par hasard."

Le technicien liégeois attend-il des renforts supplémentaires, pour la D3 ? Pour l’heure, Gouvy n’a transféré que quatre éléments, assez jeunes (Nathan Demeuse, Mathys Vieuxtemps, Lilian Guillaume et Pascal Nuozzi). "Je ne connais plus suffisamment le foot luxembourgeois (NDLR: il entraînait Ougrée depuis plus de dix ans) , donc je laisse faire les dirigeants. Je leur fais confiance à 100%. Il est vrai que le club a transféré pour la P1 au départ et que la vérité du 21 mai n’est pas toujours celle du 11 juin. Mais Gouvy souhaite donner une chance à ses jeunes, donc cela ne devrait plus trop bouger. On va se réunir, avec le comité, pour discuter de tout cela. J’adresse aussi mes félicitations à Christophe pour son boulot ! L’équipe a connu un petit passage à vide au début du printemps (NDLR: 3 sur 15) et a laissé filer un titre qui, je pense, était à sa portée. Mais le staff a parfaitement remobilisé les troupes et l’équipe a rebondi de manière remarquable."

Alain Colomberotto est bien conscient qu’il ne sera pas simple de faire oublier un Christophe Bertels qui termine son mandat par une troisième montée (une vers la P1, deux vers la D3) en cinq saisons. Un palmarès auquel il pourrait ajouter une Coupe de la province le 11 juin, si ses Orangés demeurent aussi solides jusque-là.