Abdel El-Abar va quitter l'ACFF avec le sentiment du devoir accompli

Abdel El-Abar ne le cache pas, au début, tout n’a pas toujours été rose. "Il y avait pas mal de boulot, sourit l’intéressé. Je me souviens que la première personne que j’ai rencontrée, après ma prise de fonction, c’était Aurélien Gomez. Il m’a dit que le travail n’allait pas manquer. Je me souviens avoir dit que je n’y arriverais pas seul. C’est ce qui a amené la création d’un group de travail. Je remercie d’ailleurs Guy Van Binst pour sa disponibilité. Au début, l’idée était d’organiser une rencontre avec tous les clubs, mais beaucoup n’avaient pas répondu présents. Nous avons donc créé une cellule d’experts. Et je remercie tous les clubs, les bénévoles et les jeunes qui ont joué le jeu."

"Recréer de la confiance"

Six ans plus tard, Abdel El-Abar s’en va avec sérénité. "Je pars avec le sentiment du devoir accompli, affirme-t-il. Le plus important était de recréer un climat de confiance envers les clubs. Cette relation de confiance, elle était nettement abîmée. Je ne dis pas que la confiance est présente dans chaque club, car vous avez toujours des réfractaires. Ils ont le droit de ne pas faire confiance. Mais dans la grande majorité des clubs, nous avons de très bonnes relations. Les clubs savaient que j’étais là pour les orienter, les aiguiller et pour les aider dans leur projet. Un exemple ? La formation des séries Namur-Luxembourg chez les plus jeunes, qui vient du club de Marloie à la base. Nous avons fait remonter cela au sein du CP et de l’ACFF et cela a vu le jour. C’était important pour ne pas accroître l’écart avec les autres provinces. Une autre fierté ? Le pack de proximité, c’est quelque chose de fantastique. Nous avons organisé plus de rencontres sur le terrain. J’ai quatre centres à gérer en U10 et U11, j’ai aussi aidé pour la création de foot-études, ce sont des fiertés. Le principal défi de mon successeur ? La modernisation de la formation des jeunes. L’avenir de notre province passe par les associations. Le but est que les associations soient reconnues par un matricule. Il n’y a que comme cela que nous pourrons nous en sortir. Nous avons remis des structures en place et recréer du lien avec les autres provinces. Il faudra enchaîner, en travaillant dans la continuité tout en amenant une touche personnelle."