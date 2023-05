A. Delhez: "Deux ans qu’on attendait cette victoire"

C’est notre troisième année à ce niveau. Nous n’avions jamais remporté la moindre rencontre, même si nous n’avons jamais été ridicules. Nos victoires contre Zevenbergen alors que nous étions menés 4-2 après les simples et contre Sint-Niklaas sont des moments que nous avons goûté goulûment. Nous ne serons pas favoris contre les joueurs du Brabant Wallon. Mais, nous allons tout donner, car en cas de victoire, nous serions qualifiés pour le tour final.

Serez-vous au complet pour cette rencontre-couperet ? Quels sont vos points forts ?

Nous serons tous sur le site, mais il y a une incertitude en ce qui concerne Bryan Moise, notre joueur le plus en forme. Notre kiné Maxime Barjasse met tout en œuvre pour soigner sa blessure. Notre force, c’est l’amitié et la solidarité. Il y a parmi nous deux des enseignants de l’école de tennis, Bryan Moise et François Hubin qui sont des moteurs et qui fédèrent les jeunes du TC Marche. Nous avons aussi pour nous une expérience, surtout en double.

Vous êtes kiné à Steinfort et à Arlon. Malgré vos origines liégeoises, vous êtes fort impliqué dans la vie arlonaise et notamment dans l’OBSE (Observatoire de l’Environnement). Avez-vous encore le temps de vous entraîner ?

Il est vrai que j’ai besoin d’être actif dans plusieurs domaines. Cet hiver, malgré ma montée de classement à B-15.2, j’ai un peu délaissé l’entraînement, surtout sur le plan physique. Je suis passionné par l’environnement et par le lien entre mon métier qui touche à la santé et l’environnement en général. Je suis persuadé que pour être en bonne santé, on doit vivre dans un environnement sain.

Avez-vous prévu un programme de tournois important cet été ?

Oui, j’envisage de m’inscrire dans pas mal de tournois, principalement dans la région liégeoise. Mes grands-parents habitent à Theux où j’ai mon port d’attache. Mon grand-père est mon plus fervent supporter.