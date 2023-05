L‘attaquant arlonais, auteur de son premier quadruplé en équipe première, avait déjà secoué les filets à deux reprises quatre jours plus tôt, en quarts de finale, contre Houffalize. Son total de buts en Coupe ? "Je ne sais pas. Je ne prête pas attention à cela, car dans les poules, on joue aussi contre des équipes de P2. Donc, pour moi, ça ne compte pas."

On rappellera qu’il est le meilleur buteur de l’équipe du chef-lieu en championnat, avec 9 réalisations. Mais cette demi-finale, il n’est pas près de l’oublier. "Tout le monde m’a félicité, dit-il. Mes équipiers, les adversaires, les supporters. Si j’ai bien dormi ? Oui, une fois dans le lit, je me suis endormi directement. J’étais épuisé. En plus, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas joué sous une chaleur pareille, avec plus de 20 degrés. On a quand même fêté un peu, au restaurant et ensuite en ville. Mais à 1 h 30, j’étais au lit."

Arlon est bien entré dans le match, mais a, comme à son habitude, connu une grosse période de flottement, en deuxième mi-temps. "Ce n’était pas notre plus beau match de l’année, relève Victor Hausman. On a gagné au mental. On se connaît, on sait mieux gérer les moments de doute, à présent. D’habitude, quand on encaisse, on a du mal. Mais là, on s’est repris, on s’est remotivé pour les prolongations. On a reposé le pied sur le ballon et on a repris le jeu en mains. On n’a jamais vraiment paniqué, non."

L’exclusion de Negi, à la 77’, a changé la donne. "Oui, quand même, acquiesce le buteur arlonais. Mais Messancy a été plus dangereux à dix qu’à onze. Peut-être qu’on s’est aussi un peu relâché inconsciemment."

"Gouvy favori"

La finale ne se disputera que le 11 juin, soit trois semaines après cette demi-finale. Un break aussi long, alors que les adversaires vont, eux, jouer, est-ce plutôt une bonne chose pour Arlon, ou pas vraiment ? "Je ne sais pas du tout, répond Victor Hausman. Du repos, ça peut faire du bien. Mais nous, on aurait préféré jouer le plus vite possible, le week-end prochain. Bon, cela reste une finale. On sera préparé."

Après huit jours de congé, les Arlonais reprendront l’entraînement le mardi 30 mai. "Deux semaines d’entraînement, c’est ce qu’il faut pour se remettre en jambes. Et il y aura certainement quelque chose prévu le week-end."

Quel adversaire en finale ? Oppagne, Ethe ou Gouvy. "Je n’ai pas de préférence, glisse l’attaquant arlonais. Ce sont trois équipes du top de P1."

Contre ces trois équipes, Arlon reste sur cinq défaites en championnat. La seule victoire, contre Ethe (2-0), remonte à la première journée, le 28 août. Autant dire que ce n’est pas un match référence. "Le favori pour se qualifier pour la finale, pour moi, c’est Gouvy, ajoute Victor Hausman. Ils montent en D3, ça va les booster pour la Coupe. Ils n’attendent plus qu’une chose, c’est de gagner la Coupe. De toute façon, peu importe, ce sera un gros match, difficile. On aura nos chances. Ce sera 50-50. Ça se jouera aussi dans la tête. On la veut tous. Je pense que c’est la première finale pour tout le monde dans le groupe. Personne n’avait même déjà atteint la demi-finale, je crois. Sauf peut-être Mathieu Detaille."