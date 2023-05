Bilan 3E | David Schoumacker: "Peut-être la moins forte des séries"

David, avec Vaux-sur-Sûre, vous étiez considérés comme les grands favoris dès avant la saison. Finalement, ce titre n’est que pure logique, non ?

Disons que nous étions favoris, mais que d’autres équipes avaient les dents longues. On parlait de Salm, de Lierneux, de Givry B également, des équipes qu’on ne connaissait pas trop. En fait, ce sont nos premiers résultats, les nets succès contre Salm et Lierneux notamment, qui nous ont conféré ce statut d’hyper-favoris. Après, on savait qu’on avait toutes les cartes en main et on a assumé.

Un tel cavalier seul enlève un peu de saveur au sacre ?

Non, parce qu’on apprécie toujours de gagner. Et puis, on a ajouté d’autres défis: la meilleure attaque, le meilleur buteur, ne plus concéder de revers après celui de Montleban, prendre le plus de points possibles, etc.

Vous la regrettez cette défaite à Montleban ?

Non, parce que le succès de nos adversaires n’était pas volé. J’ai plus de regrets concernant les partages que nous avons concédés (NDLR: Vaux-Noville B, Sibret, Sart B).

Vous parliez des chiffres. Du côté défensif, c’est moins reluisant, non ?

Clairement. On encaisse 40 buts. Les autres champions de P3 ont bien moins encaissé.

C’est inquiétant avant le retour en P2 ?

C’est à corriger en tout cas. On a recruté en ce sens, mais c’est l’ensemble de l’équipe qui doit apprendre à mieux défendre.

Sans doute était-ce trop facile parfois, ce qui a provoqué du relâchement…

Il y a de cela. On a parfois mené avec trois ou quatre buts d’avance avant de se faire un peu peur. On doit travailler pour devenir plus rigoureux à l’échelon supérieur. Et préparer aussi la succession de quelques gars qui, comme moi, ne sont pas éternels (rires).

Parmi vos adversaires, il y en a qui vous ont surpris ou déçu ?

J’ai trouvé Montleban plutôt bon. Givry B est là où on l’attendait. Et Salm, ce n’était pas trop mal non plus. En revanche, Lierneux ne m’a pas impressionné.

"Le gardien de Sainte-Ode B m’a bien plu"

Et pour l’ensemble de la série ?

Sans vouloir dénigrer qui que ce soit, je dois avouer que je m’attendais à davantage d’opposition. Je me demande même si ce n’était pas la moins forte des séries de P3. C’est bien qu’on remonte en P2 ; notre club doit au moins se trouver à cet échelon.

Et côté joueurs, il y en a qui vous ont laissé une belle impression ?

J’avoue que je ne suis pas du genre à retenir les noms ni même les visages de mes adversaires. Mais à la réflexion, je me souviens que le capitaine de Sart B (NDLR: Corentin Muller) avait une belle patte gauche. Et je vais peut-être vous surprendre, mais le gardien de Sainte-Ode B, la lanterne rouge (NDLR: Arthur Browet), m’a bien plu aussi. Sainte-Ode a certes encaissé beaucoup (NDLR: 106 buts), mais je pense que sans lui, le bilan aurait été plus négatif encore.

Le banc: Laurent Detaille (Vaux-sur-Sûre), Andrea Gusbin (Sibret), Mathis Andrianne (Salm), Renaud Leduc (Givry B), Corentin Musiaux (Compogne), Dylan Cougnet (Montleban), Simon André (Lierneux)

sylvain dewalque

Vaux-sur-Sûre

wilfried

brica

Bovigny

mahmoud barry

Lierneux

Anthony

Tack

Montleban

David SCHOUMAKER

Vaux-sur-Sûre

Arnaud Iannuzzi

Givry B

Pierre Majérus

Vaux-sur-Sûre

Julien Lindt

Givry B

Thibault Marichal

Lierneux

aurélien dominique

Compogne

gauthier toussaint

Vaux-sur-Sûre