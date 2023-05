Dominés durant l’essentiel de la rencontre, sauvés à trois reprises par le cadre, ils ont malgré tout su garder le marquoir vierge grâce à un dispositif prudent. Puis ils ont mis le nez à la fenêtre en fin de partie et ont bien failli marquer sur leur seule véritable occasion. Et c’est Tim Castagne qui a failli créer l’exploit quand, en position d’avant-centre, il a ajusté une belle volée que le gardien des Magpies, Nick Pope, a écartée en réflexe.

S’ils l’avaient emporté à St James’ Park, l’Arlonais et ses équipiers auraient dépassé Everton, premier non-descendant, à la différence de buts. Avec ce partage, ils restent, avant l’ultime journée, dans le sillage des Toffees (à 2 pts). Pour se sauver, les Foxes devront remporter leur dernier match, samedi contre West Ham, et espérer qu’Everton, dans le même temps, laisse des plumes face à Bournemouth, une équipe qui, comme West Ham, n’a plus rien à espérer cette saison.