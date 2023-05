Raphaël Lecomte sera l’adjoint de Samuel Petit à Habay

Pour succéder à Grégory Molnar, qui a mis fin à sa carrière de joueur ce dimanche et cède aussi son rôle d’adjoint à Habay-la-Neuve, Samuel Petit a fait appel à un autre Français qui officiera dans la même double fonction de joueur et T2. En l’occurrence le médian Raphaël Lecomte, arrivé chez les Gaumais au début de cette campagne après ses passages à Virton et Deinze. Le médian, qui fête ses 35 ans ce lundi, suit actuellement des cours d’entraîneur afin d’obtenir le diplôme UEFA-A.