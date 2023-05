Oui, c’était l’équipe la plus complète. Tellin avait reçu dès le départ l’étiquette de grand favori de la série et il a assumé son statut.

Carlsbourg qui finit à un point, c’était par contre moins prévisible ?

Nous avons affronté Carlsbourg lors de la première journée et nous avons gagné méritoirement 1-3. Honnêtement, je les voyais finir dans le top 5, mais je n’imaginais pas qu’ils mèneraient ainsi la vie dure à Tellin. Ils ont réalisé un second tour exceptionnel et méritent la P2.

D’autres équipes vous ont agréablement surpris cette saison ?

Je dirais Ochamps B, qui a pris les 6 points contre nous. Pour le reste, les équipes annoncées en début de saison dans le top 5 ont globalement répondu à l’attente. Bras, notamment, qui reste une valeur sûre de la série.

Qui est selon vous la déception de la saison ?

Au vu de la qualité des deux prestations contre notre équipe, je pense à Libin B. C’est une équipe avec beaucoup d’engagement et d’expérience. Je suis surpris qu’elle ne finisse qu’avec 30 points. Peut-être Sainte-Marie aussi, que je voyais réaliser une meilleure saison.

Venons-en à votre club, Saint-Pierre. Le premier tour a été exceptionnel, mais vous ne finissez qu’à la septième place. Une explication ?

Effectivement, nous avons pris 34 points au premier tour et seulement 12 au second. Début décembre, nous aurions même pu prendre la tête en gagnant à Tellin. Et au vu du match, cela n’aurait pas été immérité. Nous finissons par être battus. La semaine suivante, avec deux joueurs importants suspendus, nous perdons de nouveau deux points contre Libramont B. Le ressort s’est cassé. À côté de cela, nos joueurs les plus expérimentés ont peu joué. Tony Vaillant, notre défenseur central, n’a joué que neuf rencontres et il pourrait même arrêter le foot. Notre buteur, Quentin Arnould, a connu une rupture du tendon d’Achille. Pierre-Édouard Toussaint a, lui aussi, été longtemps sur la touche. En outre, la préparation de janvier a été compliquée car plusieurs de nos joueurs étaient en examen.

Physiquement, nous n’étions plus au même niveau qu’en première partie de saison. Et enfin, nous avons des joueurs trop gentils. C’est pour cette raison que nous avons misé sur l’expérience dans notre recrutement.

Le niveau de la série vous a-t-il plu ?

Oui, la série était très relevée, aucun match n’était gagné d’avance et il y a eu des surprises pratiquement tous les week-ends. Pour ce qui est de la saison prochaine, nous devrions être fixés prochainement sur la future série.

L’un ou l’autre joueur vous a-t-il tapé dans l’œil ?

Lucas Rézette, de Carlsbourg, sans hésitation. Sa polyvalence, son intelligence de jeu, ce sont des atouts que beaucoup d’équipes, même en P1, seraient heureuses d’avoir. Au match retour, alors que le score était de 1-0 pour Carlsbourg, François Dambly l’a replacé en défense centrale. Il a tout verrouillé, avec calme.

Mon autre coup de cœur, c’est Julien Fries, qui nous rejoint en provenance de Bertrix. Son expérience et son sens du but vont nous faire du bien.

Et l’entraîneur de la saison selon vous ?

Si François Dambly (Carlsbourg) et Matthieu Guiot (Bras) ont fait de l’excellent boulot, je citerai Olivier Jacob. Le travail qu’il a accompli avec Neuvillers B est remarquable.