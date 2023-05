Gilles Schroeder va-t-il arrêter sur une montée ?

Véritable guerrier, Gilles Schroeder a parfois donné l’impression d’être un des seuls joueurs des Canaris à avoir envie de s’imposer dimanche. Il fallait l’entendre haranguer ses troupes après le 0-1 pour comprendre qu’il n’avait aucune envie d’aller à Erezée pour du beurre. "La saison tire en longueur. Nous avons déjà tous fait des efforts et ce sont souvent les mêmes qui jouent. Et le dimanche à Ochamps, ce n’est jamais évident, sourit-il. Nous avons moins bien joué que d’habitude, mais la victoire est là. Dans le jeu, Bleid était un peu supérieur, surtout en 1re période."

"La raison voudrait qu’on reste en P2"

On l’a déjà écrit à plus d’une reprise, la montée, Ochamps n’en voulait pas vraiment. "Je suppose que je vais redire la même chose que les autres, lance Gilles Schroeder. La raison voudrait, quand on voit le noyau et les derbies en P2, de ne pas monter. Mais à partir du moment où nous sommes sur le terrain, nous voulons gagner. Dimanche, je ne vais pas dire au mec d’Erezée que je le laisse partir dans mon dos pour aller marquer hein ! Erezée ? On m’a dit que Fievet était assez costaud."

La P1, Gilles Schroeder l’a connue pendant un paquet d’années. L’arrière latéral est donc bien placé pour savoir ce qu’il faudrait à Ochamps pour tenir la route un cran plus haut. "Le coach ne sera peut-être pas d’accord, mais il faut au moins un gars dans chaque ligne. Et un mec qui est capable d’être titulaire 25 matches. Nous avons un noyau de 17-18. Nous n’avons même pas de T2 et même pas de second gardien. Nous avons deux gardiens pour deux équipes. Si nous montons, il faudra se donner les moyens. Ici, nous profitons, nous passons des bons moments, mais si nous grimpons en P1 et que nous perdons les quatre ou cinq premiers matches, ce sera peut-être moins bien pour le collectif. Devant, je pense que nous avons ce qu’il faut. Bon, si on trouve un mec qui vient mettre trente buts, je prends hein ! Mais à la fin mai et vu nos moyens, il ne faut pas rêver. Mais défensivement, nous sommes quatre joueurs pour trois places."

Champion en P3 l’an dernier, Ochamps pourrait donc vivre une deuxième montée. "Si vous m’aviez dit cela en début de saison, je ne l’aurais pas cru, confie Gilles Schroeder. Je savais que nous avions une belle équipe, mais comme je l’ai dit, nous avons un petit noyau. Notre chance, c’est que nous n’avons pas eu un mec qui a été longuement blessé."

Gilles Schroeder l’avait annoncé, cette saison était la dernière. "Normalement, j’arrête, souffle-t-il. Pour le boulot, je ne veux pas mettre ma santé à mal. En P1, si tu commences à rater un entraînement ou l’autre, c’est compliqué. Mais je n’irai pas ailleurs. Si je vais continuer en P2 ? Je serai là pour dépanner probablement, même en P1. Mais je sais aussi que si tu ne te mets pas dedans comme il faut, cela ne sert à rien de jouer un match toutes les six semaines. Ce serait le meilleur moyen de se blesser."