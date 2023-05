Germain Schmitz (Gouvy): "Continuer de faire confiance aux jeunes"

L’attaquant de Gouvy est heureux de retrouver le niveau national. "J’ai envie de bien me préparer, cela passe par une meilleure hygiène de vie, sourit-il. Je veux voir si je suis capable de tenir la route en D3 à 34 ans. Je verrai en juillet. Mais je ne veux pas jouer au yo-yo entre la A et la B. Si je n’ai plus le niveau pour la D3, j’irai jouer en B."

Et le grand numéro 7 de faire passer un message à ses dirigeants: "J’espère que le comité ne changera pas son fusil d’épaule et qu’il gardera la volonté de faire confiance aux jeunes. Certaines erreurs de casting ont été commises ces dernières saisons et j’espère que les leçons ont été retenues. Mais là, c’est le papa qui parle, plus que le joueur."