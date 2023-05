L’équipe qui termine en tête à la fin du championnat mérite toujours d’être championne, c’est le principe. Bourdon était premier depuis le début de la saison et n’a pas connu de période creuse. C’est l’équipe la plus complète sur l’ensemble de l’exercice. Je n’en faisais pas mes favoris, mais les Bourdonnais se sont montrés intransigeants, mis à part lors du match aller face à Bomal.

Qu’a-t-il manqué à Heyd pour passer les Verts ?

Je vais nous lancer des fleurs: les quatre points perdus face à Houmart. Malheureusement pour David (NDLR: Van Brussel, le coach), les Étoilés ont manqué un peu de régularité. Ils terminent en force, mais ont eu un passage un peu délicat. Les Heydois avaient aussi les qualités pour l’emporter, mais ils ont fait la course derrière tout au long du parcours. Enfin, je pense qu’avec quelques renforts, Heyd et Bourdon devraient se maintenir en P2.

La 4e place de Bomal, votre favori, c’est une déception ?

Je suis bomalois et je connais les membres du club, je ne veux donc blesser personne. Mais si on regarde les chiffres objectivement, oui, c’est une déception. Pour moi, Bomal reste la plus belle équipe, même si Bourdon et Heyd étaient plus athlétiques. À la mi-championnat, je pensais encore que les Rouges pouvaient revenir et coiffer les lauriers. Je ne suis cependant pas assez proche du groupe pour savoir ce qui s’est passé et donner mon avis.

Quelle a été votre surprise ?

Champlon m’a beaucoup plu. C’est une équipe de jeunes avec des qualités. Même si nous avons partagé lors du match aller, je les ai trouvés assez bons face à nous. Les Champlonais affichent une belle mentalité, donnent l’impression de vouloir bien faire et n’ont pas peur de travailler. J’ai vu qu’ils vont se renforcer, on verra l’année prochaine. Je pointerais aussi Mormont B qui, avec beaucoup de jeunes, est arrivé à faire de belles choses. Peut-être que ça donnera des idées à certains.

Comment avez-vous trouvé le niveau de la série ?

Le niveau des équipes de tête était supérieur cette saison. Pour nous, il n’y avait jamais de match facile. J’inclus aussi des équipes comme Oppagne B ou Rendeux, c’était du solide. Mais pour ces équipes, je ne pense pas qu’il était simple de se déplacer à Odeigne, Vecmont ou chez nous. La série doit être la plus belle au niveau de la qualité globale.

Si vous deviez piocher un joueur par ligne dans des équipes de la série, qui seraient-ils ?

Je manque un peu de cartouche offensive à Houmart, donc je vais en prendre deux. J’ai bien aimé Julien Ravaux (Champlon), un tout bon joueur, que j’associerais avec Robin Henricot (Heyd). Dans le milieu, je prendrais Maxime Bodson (Bomal). Enfin derrière, celui que j’appelle "le mur", Jérôme Cambron (Bomal), une vraie assurance tous risques.

Qui a été le meilleur coach de la saison ?

Nderim (NDLR: Mustafaj, coach de Bourdon). L’entraîneur champion est celui qui a raison. Ça s’est joué à des détails avec David, mais au final, c’est lui qui est champion, c’est donc lui qui a raison. Nderim a aussi su opérer des changements tactiques judicieux. Il était très offensif au début de la saison et il a temporisé ensuite. Au final, avec son groupe de qualité, il a mené sa barque à bon port.