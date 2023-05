Oui. C’est tout simplement l’équipe qui a été la plus régulière. Ce n’était pas l’équipe la plus flamboyante, mais ils ont la meilleure défense et sont capables de gagner un match par un but d’écart. Derrière eux, c’était assez serré. Cinq à six équipes ont bataillé pour être dans le top 3.

Quel joueur vous a le plus impressionné dans ce championnat ?

Il n’y a pas un joueur qui a survolé le championnat pour moi. Martin a marqué 38 goals pour Toernich, mais il faut tout de même rappeler qu’il en a inscrit douze contre une équipe de Meix-le-Tige réduite à huit ou neuf éléments. Chaque équipe a un ou deux bons joueurs, Henrot à Sainte-Marie, Edwin Muller à Toernich, Ertan Muric à Autelbas. À Waltzing, on a François Criqueliere et Noé Adam. Ce dernier est un véritable talent pur avec une superbe technique. Il nous quitte pour Nothomb A.

Est-ce que vos pronostics d’avant-saison correspondent au classement final ?

Oui, c’est assez logique. C’était le trio attendu. Je m’attendais à ce que Messancy et Toernich bataillent pour le titre et on faisait partie des outsiders. Cela fait plusieurs saisons qu’on est dans le top 5.

Quelle équipe vous a déçu ?

Ethe B. Les Gaumais avaient pourtant bien commencé. Sur papier, c’est une très belle équipe. La mayonnaise n’a pas pris entre la nouvelle génération et les anciens. On les a battus par un but d’écart au match aller. Par contre, au retour c’était une large victoire. Ils ont manqué de régularité, notamment parce que des joueurs de cette équipe B sont allés en A. Il ne faut pas négliger les B, c’est le foyer de la A. Les joueurs qui ne jouent pas en A doivent venir prendre du temps de jeu en B, mais en se mettant au service de l’équipe.

"À Sainte-Marie, tous ne sont pas restés mobilisés"

Sainte-Marie avait fini le premier tour en tête puis a été très irrégulier ensuite. Comment expliquez-vous cela ?

Ils n’ont pas tenu le coup sur le long terme après leur exceptionnel premier tour. Je pense qu’ils ont manqué de combativité. Tous les joueurs ne sont pas restés mobilisés comme à Toernich où Didier Muller est très fort pour transcender son groupe et l’inciter à aller au feu sur le terrain. Toernich a toujours utilisé les mêmes joueurs et ceux-ci n’ont rien lâché. Cela n’a pas été le cas à Sainte-Marie. Les blessures et absences jouent aussi. Une série de défaites entraîne une spirale négative.

Malgré les renforts de son équipe A depuis la trêve, Messancy B finit moins bon deuxième de P3 et ne monte pas…

Ils ont perdu trop de points au premier tour. S’ils avaient fait le premier tour comme le deuxième, ils auraient été champions. Ils ont également fait venir des joueurs de France durant la trêve. C’est une équipe en construction. Ils ont eu trois entraîneurs cette saison. Je pense qu’ils veulent imiter Habay-la-Neuve B et rejoindre rapidement la P2.

Qu’avez-vous pensé du niveau de jeu de la série cette année ?

Pour moi, c’est la série de P3 la plus relevée. Pas mal de joueurs pourraient jouer en P2. J’ai joué à Marbehan, la série B est moins relevée. En A, cela joue plus au foot, c’est moins physique. Chaque équipe du top 3 de série A serait championne en B.

Meix-le-Tige qui a joué presque tout le second tour avec seulement huit ou neuf joueurs, qu’est ce que cela vous inspire ?

Ils ont un projet de reconstruction. J’espère que cela va marcher et qu’ils auront une équipe correcte avec quinze joueurs toutes les semaines. La remarque vaut aussi pour Rachecourt et Signeulx.