Oui, il n’y a aucun doute sur la qualité du champion de cette année. J’ai presque envie de dire que c’était déjà une équipe de P2. Les Bouillonnais avaient manqué le titre de peu la saison passée. Ils n’ont pratiquement perdu aucun point à domicile, sauf contre nous et Léglise. Quand on réalise une saison comme celle-là, on ne peut que terminer premier.

Une équipe qui vous a déçu par rapport à sa place au classement ?

Pas spécialement, quand on regarde les cinq premières places, je pense que c’est conforme avec les prédictions du début de saison. Le trio de tête a répondu présent et figure sur les trois premières marches du podium. Mais si je dois vraiment désigner une déception, ce sera Sainte-Cécile. Je m’attendais à voir cette formation dans les premières places et non dans les trois ou quatre dernières. À part ça, je pense que la logique a été respectée.

Si le titre de Bouillon a été acquis assez tôt, le tiercé n’a pris sa forme définitive qu’à l’ultime journée…

Oui, nous avons fait jeu égal avec Habay-la-Neuve B. Ce qui nous a fait mal, et nous a fait manquer la 2e place, c’est la défaite contre Muno chez nous. On aurait pu finir devant les Habaysiens, mais on n’a tout de même pas trop de regrets par rapport à la saison. On a réussi une bonne campagne, tout en mettant des joueurs de notre P3 à la disposition de la P2. On ne visait pas le titre, mais si les deux équipes étaient montées, cela aurait été magique pour le club. Cependant, Habay a notamment pu compter sur des renforts de D3 à certains moments et cela pèse forcément dans la balance. Même si cela n’enlève rien à la qualité des jeunes dont ils disposent, ni des joueurs expérimentés qui les entourent, comme Raboteur, Michaux ou Marcolongo.

"On avait la série la plus relevée"

Un joueur de la série que vous auriez aimé compter dans votre effectif pour apporter un plus cette saison ?

Je pense que notre équipe était assez solide comme cela et notre place au classement reflète la qualité de notre groupe aussi. Mais peut-être qu’avec un gars comme Ludovic Klaus devant, un tueur devant le but, on aurait pu être champion.

Par rapport à l’année passée, la difficulté de la série a-t-elle augmenté ?

Selon moi, c’est clair qu’on avait la série la plus relevée de toutes les 3es provinciales. Quand on regarde la bagarre qu’il y a eue devant et le nombre de points qu’il a fallu pour émerger, c’est phénoménal. Il y a rarement eu des lourdes défaites sur la saison, la preuve d’une série assez homogène. Avant chaque match, les deux équipes étaient en capacité de gagner et tout le monde pouvait battre tout le monde. C’est pour ça que je trouve dommage d’établir un coefficient pour désigner les quatre meilleurs deuxièmes et offrir ainsi des tickets pour l’échelon supérieur. Car le niveau des diverses séries n’est pas comparable.