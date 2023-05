Une finale que les deux protagonistes de cette partie n’avaient jamais atteinte auparavant. Pour les Stabulois, du moins leur équipe B, c’était même la première participation au tour final. En revanche, il s’agissait là de la troisième opposition entre ces deux formations cette saison puisqu’elles sont issues de la même série.

Si les Stabulois ont nettement remporté la première manche, en octobre (5-0), offrant à cette occasion leur meilleure partition de la saison, le retour fut plus indécis et sanctionné par un spectaculaire 5-5.

Chez les Bleus, et même s’ils ont devancé Habay au classement, la méfiance était donc de mise avant cette belle aux allures de match piège. Le début de partie allait d’ailleurs le confirmer car Habay a démarré en force, imposant sa domination sans toutefois parvenir à concrétiser malgré deux belles possibilités sur autant de coups de tête insuffisamment calibrés. Mais en football, dominer ne suffit pas et Etalle allait le rappeler à son adversaire à l’approche du repos. À deux reprises même. Via une frappe parfaitement enroulée vers la lucarne par Adrien Hanus puis une reprise d’opportuniste signée Gautot après un tir en pivot de Strotz repoussé par le keeper habaysien. On allait même passer tout près du 3-0 quand un corner rentrant de Strotz heurtait la barre.

Sonné mais pas abattu pour autant, Habay allait clairement dominer la seconde période, mais sans réussir, encore une fois, à se créer de réelles occasions.

Jean-Luc Bodeux l’attendait depuis si longtemps

Étalle s’offre ainsi un premier sacre dans ce tour final. Et offre à son coach Jean-Luc Bodeux, plus ancien membre du club stabulois (50 ans de présence), son premier trophée chez les seniors.

"Je n’ai en effet jamais été champion avec l’équipe première d’Etalle, même si nous sommes passés tout près en 1986, et jamais non plus en réserves jusqu’à aujourd’’hui", précisait-il à l’issue de la partie.

ÉTALLE: Mouner, Cools, Devolder, Lambotte, Jean, L. Quennery, S. Quennery, Strotz, Dasnoy, Hanus, Clément, Lambotte, Gautot, De Graefe, Trodoux.

HABAY: Tazzieri, Ledur, Pirenne, Depraetere, Guillaume, Ries, Thiry, L. Schaaff, V. Schaaff, Othe, Pemmers, Mausen, Dusseldorf, Felten, Colling.

Arbitre: G. Close.