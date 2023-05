Fabien Stenhouse envoie les siens en finale

Un siège habaysien

Le scénario sera totalement différent à la reprise. Dès le début de celle-ci, Habay fait le siège du camp local, mais les hommes de Jonathan Michaux butent sur un Fabien Stenhouse en état de grâce. En l’espace de cinq minutes, il sort des arrêts trois étoiles sur des essais de Herman, Michaux et Quentin Kobs. Heyd subit, mais ne plie pas. "Nous sommes remontés avec de bien meilleures intentions avec du rythme et de l’intensité, analyse Jonathan Michaux. Nous étions supérieurs dans la construction. C’est une déception, nous aurions voulu mettre la cerise sur le gâteau d’une bonne saison, mais Heyd a fait preuve d’une efficacité maximale."

Preuve de cette efficacité, ce qui sera pratiquement la seule incursion dans le camp adverse se transformera par un but de Martin Cambron. Les tentatives de Benabdelouahed, Debra et Herman ne parviendront toujours pas à surprendre Stenhouse et c’est avec soulagement que les Heydois accueilleront le coup de sifflet final. "Habay nous était supérieur et méritait beaucoup mieux. Je n’ai jamais vu les miens aussi cuits. La belle saison continue et on espère le doublé", analysait David Van Brussel.

HEYD: Stenhouse ; Bogaert, Périlleux, Harzimont, Burton ; Talbot (69', Schols), Boclinville, Fagnoul, Petitjean ; Henricot (85', Wellens), Cambron (80', Cornet).

HABAY-LA-NEUVE B: Istace ; Raboteur, Monaville, Brevers ; Poncin, Debra, Benabdelouahed (80', Radenne), Michaux, Q. Kobs (72', B. Kobs); Herman, Lepère.

Arbitre: P. Lejeune. Assistance: 103.

Cartes jaunes: Périlleux, Talbot, Burton, Cornet, Raboteur, Brevers.

Buts: Boclinville (22’, 1-0), Henricot (35’, 2-0), Herman (45'+ 3, pen. 2-1), Cambron (60’, 3-1), Herman (86’, pen. 3-2).

22’, après avoir repoussé deux essais, Istace ne peut rien sur la reprise de Boclinville (1-0).

35’, Henricot part dans le dos de la défense et conclut malgré l’intervention d’Istace (2-0).

45’+ 3, faute de mai de Périlleux, Herman transforme le penalty (2-1).

60’, Cambron file sur la gauche avant de brosser son envoi (3-1).

86’, faute sur Debra, Herman réussit la pénalité (3-2).