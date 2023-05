Didier et Louppe champions de Belgique à Freux

Neuf épreuves étaient au menu dont, en point d’orgue les championnats de Belgique sur distance olympique (1 500 m natation, 44 km vélo, 10 km à pied). Des championnats pour lesquels ils étaient 450, le maximum possible, et qui ont sacré Simon De Cuyper.

Le club organisateur a placé deux des siens dans le top 20: Antoine Waltzing 13e, et 2e francophone (2 h 05), et Maxime Dewez, 19e, 2e provincial et 8e espoir, à un peu plus d’une minute du Libramontois.

Champion national il y a un an déjà à Freux, en sprint, le sociétaire du PowermaXx William Didier (48e) a remis cela en 50-59 ans, sur la distance olympique cette fois. Le Marchois Jean-Yves Delarge (62e), du Batifer, a décroché l’argent.

Le Durbuysien Michaël Rosu, 3e Luxembourgeois, est aussi devenu vice-champion de Belgique, en 40-49 ans. François Clément (44e) a terminé 5e, en 40-49 ans aussi.

L’or francophone pour Vander Elst

Chez les dames, Stéphanie Louppe, 14e dame, a aussi offert un titre national au PowermaXx, en 40-49 ans.

Vingt-quatre heures plus tôt avaient eu lieu les championnats francophones des jeunes. Juliette Vander Elst, du Batifer, a décroché le titre en juniores. En jeunes B (14-15 ans), le PowermaXx Dorian Van Aerschot et la TO3AG Malia Jacquemin se sont parés d’argent.