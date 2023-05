Deux parades de Nihoul envoient Léglise au paradis

Il a raison. Dans ce combat de tranchées, les Rouge et Vert ont occupé plus souvent la moitié de terrain champlonaise que le contraire. On pourra rajouter que le gardien visité, Florian Gérard, a été un peu plus sollicité que son vis-à-vis. Dans un match de boxe, Léglise aurait pu revendiquer une victoire étriquée aux points.

Paradoxalement, les deux gardiens ont touché beaucoup de ballons, mais à l’exception d’une tête sans conviction de Winand sur laquelle Gérard a dû se coucher, aucun des deux portiers n’a eu la moindre intervention digne de ce nom. Par contre, ils ont parfaitement négocié les nombreuses passes en retrait et les longs ballons inutilisables par les attaquants. "Nous savons que nous manquons de capacités offensives depuis le début de saison, reconnaît le Champlonais Thomas Wilmet. Je suis au départ un défenseur latéral. On me demande de dépanner aux avant-postes, mais nous ne nous sommes pas créé la moindre occasion."

Le géant de 2,10 m a pourtant joué un match courageux, avant de terminer tristement son après-midi en ratant un des deux penaltys qui ont offert la victoire à une équipe de Léglise réduite à dix après 80 minutes et l’exclusion de Verhulst.

"Je m’y étais préparé"

Dans cet exercice des tirs au but, Loïc Nihoul s’est érigé en héros du jour. Le portier léglisien a détourné brillamment deux des quatre envois des Rossoneri. "Je m’y étais préparé mentalement en semaine, je le sentais bien, rigole le portier. Quand nous nous sommes retrouvés à dix, j’ai crié à mes équipiers de tenir jusqu’à ces penalties. Cette séance, je m’en souviendrai toute ma vie. Maintenant, on va fêter ça."

Léglise jouera donc dimanche prochain la première finale de son histoire. La rencontre contre Heyd se déroulera probablement dans un club de Centre-Ardenne, à mi-chemin entre les installations des deux clubs.

CHAMPLON: Gérard: L. Gillet, Sulbout, Bariseau, Seron (65', Moxhet) ; Bastogne, F. Dessy, (62', R. Marenne) C. Marenne (84', G. Gillet), Ravaux (55', Henry) ; L. Dessy, Wilmet.

LÉGLISE: Nihoul ; Bastin, Meurisse, Verhulst, Fautré ; Deome (46', Renaudin), Winand, Dourte (88', Mandiki) ; Massut, Wauthier (67', Hennuy), Godenir (74', Lovadino).

Arbitre: J.-L. Guillaume.

Assistance: 110.

Cartes jaunes: Bastogne, Dourte, Bastin, Massut, C. Marenne, Meurisse, Mandiki, Wilmet.

Carte rouge: Verhulst (80’).