Dès la 10ème minute, Victor Hausman conclut au petit rectangle et donne l'avance aux Arlonais.

Mais juste avant la demi-heure, le buteur messancéen, David Perrin, trouve le chemin des filets sur penalty.

Pas le temps de souffler, cinq minutes plus tard, Daoust trouve Victor Hausman pour le 2-1, score au repos.

Tout le monde voit Arlon s'imposer mais sur le gong, Gouman égalise sur corner. On jouait la cinquième minute des arrêts de jeu!

Durant les prolongations, Arlon va émerger grâce au grand bonhomme de l'après-midi. On rejoue depuis deux minutes quand Lamotte trouve Victor Hausman pour le 3-2 et juste avant la pause, on retrouve le même duo à la passe et au but.

Perrin ajoutera une dose de suspense en convertissant son second penalty de la journée mais cette fois, les Arlonais tiendront jusqu'au bout (4-3).

Il reste à connaître leur adversaire, qui sera soit Oppagne, soit Gouvy.