Une P1 avec Durbuy… ou une P1 à treize ?

La Ville pourrait-elle revenir sur cet accord, visiblement conclu avant les incidents face à Marloie ? Nul doute qu’Ousmane Sow, qui n’est plus à une procédure près, ne se laissera pas faire si la Commune fait volte-face.

Et l’aspect sportif, dans tout cela ? Le Manager régional Guy Van Binst est très clair: "Durbuy a inscrit une équipe en P1 et s’il ne la retire pas d’ici le 5 juin, qui est la date limite, il ne pourra plus être remplacé." En clair, si Durbuy doit jeter l’éponge après le 5 juin parce qu’il n’a plus de terrain, il sera forfait général et la P1 se jouera à treize la saison prochaine. Les chances pour Vaux-Noville ou Houffalize d’être repêché en P1 grâce à un retrait de Durbuy semblent donc très minces. Tout porte à croire que l’on aura une P1 à quatorze avec Durbuy ou une P1 à treize sans Durbuy, qui a par ailleurs inscrit une équipe féminine la saison prochaine.