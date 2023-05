Trois semaines d’attente entre la demi et la finale pour le vainqueur Arlon-Messancy

Quoi de mieux qu’un derby pour une demi-finale de Coupe jouée sous le soleil du mois de mai ? Belle recette en vue pour le FC Arlon. Mais le calendrier, chamboulé par la qualification de Gouvy au tour final interprovincial, fait débat: cette demi se jouera quinze jours avant le quart de finale entre Oppagne et Gouvy (4 juin) et son vainqueur devra donc patienter trois semaines avant de disputer la finale, repoussée au 11 juin. "Guy François n’est pas là le 28 et ce sont les fêtes du Maitrank, donc repousser cette demi-finale d’une semaine ne nous arrangeait pas du tout", glisse le secrétaire arlonais Bernard Adam.