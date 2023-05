Tour final: Enfin une montée sur le terrain pour Christophe Bertels et Gouvy face à Biesme?

Vous connaissez l’esprit gouvyon, j’ai dit aux joueurs de profiter, de faire la fête ce jeudi et puis de rester au calme jusque dimanche. Le jeu en vaut la chandelle. Cela ne me dérange absolument pas d’enchaîner dès dimanche, cela nous permet d’éviter de nous poser 1000 questions.

Vous avez déjà pris vos renseignements sur Biesme ?

Pas encore. Ce que je sais, c’est que Biesme a une attaque-mitraillette (87 buts), une équipe jeune qui aime avoir le ballon.

Un style d’adversaire qui convient à Gouvy ?

Si Biesme veut le ballon, on lui laissera en essayant de défendre aussi bien que lors de nos cinq dernières sorties. Ce sera un gros test, avec un enjeu énorme à la clé.

Gouvy est armé pour monter en D3 ?

Mieux armé, je ne sais pas, mais mieux préparé que lors de notre montée il y a trois ans. Certains joueurs pourraient se servir de cette expérience en cas de montée. Les joueurs qui vont arriver n’ont pas connu le niveau de la D3, mais ont un gros potentiel. Le groupe sera plus équilibré, plus technique aussi. Et il y aura un nouvel entraîneur avec une approche différente. Alain Colomberotto sera sans doute plus dur que moi, ce sera bénéfique pour le club.

Cette fin de saison et ces résultats positifs ne vous font pas regretter votre décision de stopper ?

Non, pas du tout. Je serai heureux que tout se termine et je vais prendre une année sabbatique. Je vais sans doute intégrer le comité de Gouvy. Terminer par une montée serait un cadeau de départ parfait.

Après la montée en P1 en profitant du retrait de Bertrix en D3 en 2018, vous étiez ensuite monté en D3 en 2020 suite à l’arrêt de la saison dû au COVID, cette fois, vous avez enfin l’occasion de gagner la montée sur le terrain.

Comme je l’avais dit en début de saison, je n’ai jamais rien gagné avec Gouvy. J’ai envie de le faire sur le terrain cette fois et de pouvoir fêter immédiatement.

Yanis Zitella et Baptiste Georges sont devenus titulaires indiscutables, d’autres jeunes frappent à la porte, auront-ils encore leur chance en D3 ?

Ces jeunes formés au club ont soif d’apprendre et veulent progresser. Depuis que je suis là, j’essaie d’en sortir régulièrement. Ils ont aussi amené une concurrence qui n’était plus là et qui se ressent en cette fin de campagne. À Oppagne, il y avait huit joueurs formés au club pour terminer la rencontre. C’est ce que le club souhaite et ce que les gens désirent. Ils veulent voir des gens du coin dans l’équipe. Gouvy a cette volonté et doit poursuivre sur cette voie, en D3 ou en P1. Je ne peux que me féliciter de l’identité du club.