Les frères Dufrasne à Longlier

Ils devaient rejoindre Vaux-Noville dont l’avenir s’inscrit toujours en forme de point d’interrogation (son maintien en P1 dépendant du sort de Gouvy). Ils ont finalement décidé de faire marche arrière: les frères Dufrasne vont bel et bien quitter Givry, mais ce sera pour Longlier comme on le pressentait depuis quelques jours déjà. Matheo et Lukas se sont en effet liés officiellement avec le récent champion de 1re provinciale qui devrait encore acter l’une ou l’autre arrivée dans les prochains jours. "L’envie de rester en D3 ACFF a pris le dessus", commente le T1 Damien Tucci au sujet de ses deux plus récentes recrues.