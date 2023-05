Il y aura bien un descendant en moins en P1 la saison prochaine

On repassera à une P1 à seize, en 2024-2025. La semaine dernière, le CP avait annoncé que les deux places supplémentaires reviendraient à des clubs de P2 (six montants au lieu de quatre). Conformément à ce qui avait été demandé par les clubs lors de la dernière CPE, le CP a revu sa copie: il y aura bien un descendant de moins en P1 en 2023-2024 (deux, +1 par descendant luxembourgeois de D3) et seulement un montant de plus en P2 (cinq au total).