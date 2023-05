Habay-Raeren: duel entre deux équipes touchées psychologiquement

Pour du beurre ou pas ? Le vainqueur de ce match entre Habay et Raeren devra espérer ensuite qu’une équipe francophone remporte le tour final N1/D2 pour monter à l’échelon supérieur. "Les chances sont minces, avance Samuel Petit, le T1 habaysien. Et c’est donc très dur de remobiliser des troupes qui ont pris un gros coup sur la tête. On n’a fait qu’une séance d’entraînement cette semaine et j’ai constaté que les joueurs n’avaient pas encore digéré ce match perdu contre Tournai. Raeren, qui méritait de passer également, est dans le même cas que nous. J’ai parlé cette semaine avec son entraîneur Éric Vandebon et la déception est énorme là-bas aussi. La seule nuance, c’est qu’en plus, ils vont devoir se taper 2 h de car pour venir chez nous. On aura donc droit à un affrontement entre deux équipes atteintes psychologiquement."