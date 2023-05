Bleid au pied du mur, Ochamps jouera à fond

"S’offrir une finale à Erezée"

De son côté, Ochamps a été battu en Coupe, à Ethe. Mais les Canaris ont montré qu’ils pouvaient rivaliser avec des cadors de P1 et que physiquement, l’équipe était en forme . "Et pourtant, nous tournons avec treize ou quatorze joueurs depuis le début, confie Maxime Gourmet. Mais notre force, c’est notre caractère et notre solidarité."

On l’a déjà écrit, Ochamps, toujours privé de Collard et E. Gillet, n’a pas une envie folle de monter en P1. Mais le match de jeudi a-t-il modifié les points de vue ? "Nous avons pris beaucoup de plaisir à Ethe, c’était un match agréable à jouer et on a vu que l’écart entre les deux équipes n’était pas si énorme, poursuit Maxime Gourmet. Maintenant, si nous voulons être honnêtes, c’est vrai que beaucoup de joueurs se disent que l’équipe est mieux en P2. Nous jouons les cinq premières places, avec une ambiance exceptionnelle à chaque fois."

Mais Maxime Gourmet l’assure, pas question pour les hommes de Sébastien Ricci de lever le pied. "Il reste deux matches et nous jouerons le coup à fond, enchaîne le capitaine des Canaris. Nous sommes des compétiteurs et nous ne sommes pas capables de laisser filer un match. L’idéal, ce serait de gagner dimanche contre Bleid pour avoir une vraie finale à Erezée. Il reste deux matches et puis, ce sont les vacances. Nous nous donnerons au maximum et nous verrons où cela nous mène. Le tout sans aucune pression car la saison est déjà réussie. Bleid et Erezée ? Je ne connais pas plus que cela, mais cela doit être costaud. A Bleid, je connais Faye et Lacour. Et à Erezée, on m’a dit qu’il fallait se méfier de Fievet."