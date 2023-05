Lola Lepère battue au barrage par Chloé Henry lors des championnats francophones

Au terme de ce long barrage (où les deux rivales ont chacune échoué à quatre reprises, en partant de 4 m, puis en descendant à chaque fois de 5 cm), c’est la plus âgée qui s’est imposée en passant 3,80 m lors d’un concours sérieusement perturbé par le vent.

Si la Bertrigeoise a donc dû se contenter de la médaille d’argent, son équipier Robin Bodart s’est, lui, imposé sans surprise dans la même épreuve chez les messieurs. Mais ne pouvait se montrer satisfait en restant à 40 cm de sa meilleure performance, lui aussi face à un vent très gênant. Il a devancé le Brabançon Loïc Joannès, dont la famille est très liée à l’AC Dampicourt (il est le fils de l’ex-perchiste Luc Joannès et le cousin de Julien Watrin) tandis que Clément Lanotte (ACD) prenait la 5e place.

Les Guillaume encore et toujours

Côté lancers, les Luxembourgeois se sont taillé la part du lion. Au poids, comme souvent, Jonathan Guillaume, Bertrigeois émigré à l’Excelsior Bruxelles, a devancé son frère aîné Alain, toujours affilié, lui, à Bertrix, tandis que Robin Bodart prenait la 4e place. Et le cadet de la fratrie Guillaume s’est aussi emparé de la médaille d’argent au disque, où son frère a pris la 6e place et Arnaud Parisse la 4e, à 40 cm du podium. Parisse s’est également classé 6e au marteau où, côté féminin, Géraldine Davin, récemment sacrée vice-championne du monde des plus de 45 ans, a conquis une nouvelle médaille d’argent. Enfin, le Marchois Benjamin Bouvart a pris l’argent aussi, au javelot et derrière le Molenbeekois Walid Mokni qui était hors de portée avec ses 64,93 m.

Wintquin impressionne

Sur 400 m, Maya Wintquin, la prometteuse citoyenne de Lierneux, en bordure de notre province, a fait forte impression en décrochant le premier accessit alors qu’elle n’est que cadette. L’athlète du FC Liégeois a amélioré son record de plus d’une seconde pour l’abaisser à 56.03 et elle devance notamment Justine Brackman. La Dampicourtoise, qui l’a emporté aux récents interclubs de Super League sur 800 m, était venue pour exercer sa vitesse sur le tour de piste et elle a manqué la médaille de bronze pour trois petits centièmes.

On notera encore la 6e place de Catherine Bonhomme (ACD) sur 200 m, avec un bon chrono de 25.05, la 5e d’Eve Delmée (BBS) sur 3 000 m, le même classement en hauteur pour Lise Braux (ACD), qui se serait hissée sur le podium si elle avait sauté aussi bien qu’aux interclubs, et la 7e place de Marie Mazzoli (ACD) sur 1 500 m.