L'efficacité a fait la différence à Ethe - Ochamps

Les premières minutes sont totalement en faveur des Gaumais. Après deux buts annulés, Joachim ouvre le score. On se dit alors que les hommes de Cognart vont dérouler, mais c’est tout le contraire qui se passe. Ochamps commence à jouer plus haut et à faire parler son physique. Robin et Thomas Schroeder passent à deux doigts de l’égalisation, tandis que Mr Gillet reste de marbre après un bras gaumais. "Nous avons super bien commencé, analyse Logan Reichling. Mais après le 1-0, nous nous sommes éteints. Nous avons peut-être cru que cela allait être facile et nous avons arrêté de jouer. Et en face, il y avait une très belle équipe, qui mettait un énorme impact physique. Nous nous y attendions, mais c’était vraiment sec."

Ethe redémarre bien. Joachim alerte une première fois Romain avant de ponctuer le caviar de Collin (2-0). Pour Ochamps, es essais de Jourdan et Charles ne passent pas loin. Coopmans tue définitivement le suspense à dix minutes du terme, tandis que Leyder se charge de préserver sa clean-sheet face à Arnould. Au prochain tour, Ethe se déplacera à Gouvy ou Oppagne. Duel dont la date n’est pas encore connue. "C’est embêtant car il faut s’entraîner sans avoir de match, mais à nous de rester prêts", dit un Reichling qui n’avait pas de préférence pour l’adversaire.

ETHE: Leyder, Woillard, Saint-Mard, Breda, Petit, Neetens, Reichling, Lenoir (85’, Masson), Joachim (67’, Arend), Collin, Coopmans (80’, Woygnet).

OCHAMPS: Romain, Cottin (57’, Arnould), Baudot, Gourmet, Charles, G. Schroeder, B. Jourdan, A. Gillet (73’, Doyen), T. Schroeder, R. Schroeder (85’, Boulard), Albert (64’, C. Jourdan).

Arbitre: Bruno Gillet.

Buts: Joachim (12’, 1-0, 47’, 2-0), Coopmans (78’, 3-0).

Cartes jaunes: G. Schroeder, Neetens, Saint-Mard.

Carte rouge: B. Jourdan (88’, 2CJ)

Assistance: 140

12’, après un corner, Joachim reprend juste devant le rectangle (1-0).

47’, Collin est isolé sur la droite avant de mettre à Joachim qui place au fond (2-0).

78’, Coopmans joue en relais avant d’ouvrir son pied (3-0).