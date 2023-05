Face à Genappe, pour cette première étape du tour final interprovincial, les Gouvyons ont rendu une excellente copie avec une recette qui marche à merveille depuis plusieurs semaines. Un bloc compact, un pressing constant à partir de la ligne médiane et des reconversions rapides.

Les Brabançons ont, eux, abusé de longs ballons qui ont régalé Devillet et Gillard qui ont muselé Maistriaux (25 buts en championnat) sans forcer leur talent. D’entrée de jeu, Gouvy a senti que la qualification était à portée de mains, avec quelques opportunités via Delvaux ou le remuant Grommen.

Cinquième match sans encaisser

Profitant d’une grossière faute du portier Hannon, Quentin Grommen héritera d’un penalty copie conforme à celui conquis face à Ethe. François Burton se chargeant aussi de la sanction. Comme face à Ethe, Gouvy a ensuite fait le gros dos. Si Regnier a parfaitement géré quelques phases arrêtées, il n’aura finalement eu que très peu de boulot pour un Gouvy qui mérite largement cette qualification. Avec un traditionnel 4-5-1 où Georges à cette fois joué arrière gauche (à la place d’Andrianne), Adam (à la place de Georges dans l’axe) et Guerde devant au lieu de Schmitz au coup d’envoi, les hommes de Christophe Bertels ont signé une cinquième rencontre sans encaisser démontrant une solidité défensive qui permet de rêver de la D3 ACFF.

Reste une marche à franchir pour que Gouvy devienne le troisième club luxembourgeois à monter via le tour final interprovincial après Vaux-Noville (2008) et Meix-devant-Virton (2022). Et quand on sait que Gouvy était monté de P2 en D3 sans être champion, l’histoire pourrait se répéter avec une nouvelle montée sans titre. Pour le plus grand bonheur de Vaux-Noville qui serait alors sauvé en P1.

GOUVY: Regnier 7, Gillard 7, Devillet 7, Georis 7, Georges 6,5 ; Adam 6 (46’, Therer 6), Delvaux 6, F. Burton 7,5, Grommen 7 (61’, Joseph), Guerde 6,5 (66’, Schmitz), Zitella 6 (90+1’, S. Burton).

GENAPPE : Hannon, Van Ophalvens, Van Landschoot, Berdayes-Franco (66’, Dutrieux, 87’, Zanella), Fabry, Pete, Maistriaux, Queimadelas, Marques (75’, Jacquet), Jonckheere, Becker (46’, Van Der Goten).

Arbitre: M. Sayoud.

Assistance : 200.

Cartes jaunes : Adam, Delvaux, F Burton, Berdayes-Franco, Pete, Van Der Goten.

Buts : F. Burton sur pen. (41’, 1-0), Delvaux (90+3’, 2-0).

41’, Grommen est accroché par Hannon sorti loin de sa cage, F. Burton convertit le penalty (1-0).

90+3’, Joseph déborde sur la droite et centre pour Delvaux qui pousse au fond (2-0).